Globálne ihrisko: Haier Global Fans Festival 2026 spoločnosti Haier podporuje šport, technológie a komunitu

Dec 18, 2025, 15:13 ET
QINGDAO, Čína, 18. december 2025 /PRNewswire/ – Skupina Haier, popredný globálny poskytovateľ riešení pre lepší život a digitálnu transformáciu, oficiálne otvorila 7. ročník festivalu Global Fans Festival („Fans Festival"). S mimoriadne úspešným štartom 20. novembra v Liverpoole oslavuje Fans Festival 2026 na tému „Champion Your Haier Life" ducha šampiónov – od športovej arény až po každodenný život.
Kampaň na sociálnych sieťach, ktorá bola spustená v roku 2019, sa rozrástla do série globálnych interaktívnych podujatí, ktoré fanúšikov prinášajú bližšie k značke. Počas svojej cesty usporiadal Fans Festival oslavu 40. výročia v sídle spoločnosti Haier, fanúšikovské turné počas AWE v Číne, Roland Garros a Australian Open, finále ATP v Taliansku, tenisový turnaj Haier Fans Cup a ďalšie. Prostredníctvom zapojenia do online aj offline aktivít si Haier vybudoval hlbšie emocionálne väzby s používateľmi ako značka, s ktorou sa ľudia stotožňujú a ktorá je im bližšia.
Od 17. do 21. decembra 2025 sa v malajzijskom Kuala Lumpure v pavilóne Bukit Jalil – The Piazza konal päťdňový pop-up Fans Festival. Podujatie, ktoré sa rozprestieralo na ploche 2600 metrov štvorcových, pozývalo milovníkov športu a fanúšikov značky Haier, aby sa zúčastnili sledovania zápasov, futbalových, tenisových, bedmintonových a ďalších hier a zažili tak nový inteligentný životný štýl.
V rámci iniciatívy spoločnosti Haier, ktorej cieľom je odvďačiť sa svojim používateľom a dlhoročným fanúšikom po celom svete, je plne modernizovaný Fans Festival 2026 zameraný na šport. V priebehu roka sa v rámci podujatí Haier Fans Cup uskutoční viac ako 100 podujatí vo viac ako 20 krajinách a regiónoch po celom svete, ako napríklad v Melbourne, Šanghaji, Paríži, Berlíne a ďalších mestách. Fanúšikovia tak majú k dispozícii širokú škálu zábavných športových festivalov a offline zážitkových pavilónov, kde môžu objavovať, hrať sa a vychutnávať si jedlo.
„Do roku 2026 dosiahne Haier Global Fans Festival tri významné vylepšenia: rozširujeme našu globálnu pôsobnosť do ďalších krajín vrátane Austrálie, Francúzska a Nemecka, pričom rozširujeme rozsah spoločnej tvorby; inovujeme pohlcujúce zážitky s cieľom prelomiť hranice medzi online a offline zážitkom a zlepšiť interaktívnu účasť; a prehlbujeme emocionálne väzby prostredníctvom športového marketingu, vďaka čomu sa môžu používatelia aktívne podieľať na inovácii produktov a služieb a stať sa skutočnými spolutvorcami ekosystému Haier," uviedla pani Wang Mei Yan, viceprezidentka a riaditeľka pre značku Haier Group.
Ako svetoznáma značka, ktorá sa už 16 rokov po sebe neustále umiestňuje na prvom mieste v rebríčku Euromonitor International podľa objemu maloobchodného predaja veľkých spotrebičov po celom svete, rozšíril Haier svoju prítomnosť do viac ako 200 krajín a regiónov a slúži viac ako 1 miliarde domácností po celom svete. Stal sa dôveryhodnou a obľúbenou značkou svetovej úrovne medzi spotrebiteľmi po celom svete.
Spoločnosť Haier prevádzkuje globálne 10 veľkých centier výskumu a vývoja, 71 výskumných ústavov, 35 priemyselných parkov, 163 výrobných centier a sieť 230 000 predajných miest. Podľa štatistík sa spoločnosť Haier etablovala ako popredná značka vo významných krajinách a na hlavných trhoch po celom svete.
Očakáva sa, že Fans Festival 2026, ktorý presadzuje športového ducha a silu inovácií, globálne osloví stovky miliónov fanúšikov spoločnosti Haier a stelesní Haier ako „šampiónsku" značku a priekopníka inteligentných technológií, ktorý skutočne rozumie každodennému životu ľudí.
O skupine Haier
Skupina Haier Group bola založená v roku 1984 a je popredným svetovým poskytovateľom riešení pre lepší život a digitálnu transformáciu s mottom „viac tvorivosti, viac možností".Spoločnosť Haier vždy kládla dôraz na používateľa a vybudovala si prostredie založené na troch pilieroch: inteligentné bývanie, komplexné zdravotníctvo a digitálna ekonomika. Spoločnosť zriadila 10 centier výskumu a vývoja, 35 priemyselných parkov a 163 výrobných centier a v roku 2024 dosiahla globálne tržby vo výške 57 miliardy USD. Haier sa už 7 rokov po sebe umiestňuje v rebríčku Kantar BrandZ Top 100 najhodnotnejších svetových značiek. Okrem toho si Haier už 16 rokov po sebe drží 1. miesto v kategórii globálnych veľkých spotrebičov Euromonitor. Haier má 8 kótovaných spoločností a jej dcérska spoločnosť Haier Smart Home je zaradená medzi spoločnosti Fortune Global 500 a Fortune World's Most Admired Companies.
