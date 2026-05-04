Desaťročie vzdelávania naprieč hranicami: 10. výročie Inštitútu Juh-Juh pri Pekinskej univerzite
May 04, 2026, 08:52 ET
PEKING, 4. máj 2026 /PRNewswire/ – Keď sa Ismail Zabeeh zapísal na doktorandské štúdium na Inštitúte pre spoluprácu a rozvoj Juh-Juh (ISSCAD) pri Pekinskej univerzite, už mal za sebou pozíciu štátneho ministra na Maldivách. Naspäť do triedy ho pritiahla možnosť študovať rozvoj prostredníctvom priamych skúseností krajín, ktoré samotné prešli rýchlym rozvojom.
Zabeeh nie je ani zďaleka jediný. Eric Dodoo-Amoo, ktorý vedie oddelenie pre Čínu na ministerstve financií Ghany, absolvoval ISSCAD v roku 2022. 29. apríla 2026 obaja prišli navštívili Centrum pre zahraničné výmeny Yingjie na PKU, aby sa pripojili k študentom a absolventom z celého sveta pri príležitosti 10. výročia inštitútu, ktoré sa oslavovalo prostredníctvom fóra o udržateľnom rozvoji v krajinách globálneho Juhu.
Inštitút ISSCAD, založený v roku 2016, bol vybudovaný na predpoklade, ktorý je v medzinárodnom rozvojovom vzdelávaní stále zriedkavý: rozvojové krajiny si vytvorili vlastný súbor poznatkov, ktoré stoja za systematické štúdium.
„Najdôležitejšou inováciou tohto inštitútu je, že čerpá zo skúseností Číny a ďalších rozvojových krajín v oblasti rozvoja," povedal Justin Yifu Lin, čestný dekan ISSCAD a bývalý hlavný ekonóm Svetovej banky.
Na výročnom fóre sa spojili vládni predstavitelia, akademici a diplomati. Predseda rady PKU He Guangcai a vysokí predstavitelia Čínskej agentúry pre medzinárodný rozvoj, ministerstva obchodu a ministerstva školstva potvrdili svoj záväzok voči inštitútu ako platforme pre rozvoj talentov, výskum politiky a medzinárodnú výmenu.
Arkebe Oqubay, bývalý vrchný minister Etiópie a popredný odborník na priemyselnú politiku v Afrike, označil nasledujúce desaťročie za kritické obdobie pre prehĺbenie spolupráce medzi krajinami Juhu. Abigail Shoniwa, veľvyslankyňa Zimbabwe v Číne, poznamenala, že tvorcovia politiky v Zimbabwe priamo čerpali z poznatkov získaných prostredníctvom programov ISSCAD.
Oslavy desiateho výročia prebehli na špeciálnom slávnostnom ceremoniále so zapálením svetiel a vlajkovou prehliadkou, na ktorej sa zúčastnili študenti a absolventi z viac ako 80 krajín, ako symbol jednoty a spoločné ašpirácie globálneho Juhu.
Za posledné desaťročie inštitút vyškolil vysokých úradníkov, diplomatov a akademikov z celej Afriky, Ázie, Latinskej Ameriky a Tichomoria, pričom ponúkal doktorandské a magisterské programy, ktoré kombinujú akademický výskum s terénnou prácou v oblasti politiky v Číne.
Ako ISSCAD vstupuje do svojho druhého desaťročia, Lin uviedol novú víziu: inštitút by sa mal rozrásť do celosvetovo uznávaného centra pre akademické inovácie a výmenu znalostí medzi rozvojovými krajinami.
