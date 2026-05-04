Sedekad Pembelajaran Rentas Sempadan: Institut Kerjasama Selatan-Selatan PKU Sambut Ulang Tahun ke-10

BEIJING, 4 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Apabila Ismail Zabeeh mendaftar sebagai pelajar doktor falsafah di Institut Kerjasama Selatan-Selatan dan Pembangunan (ISSCAD) di Universiti Peking, beliau sebelum itu telah berkhidmat sebagai menteri negara di Maldives. Perkara yang mendorongnya kembali ke bilik darjah ialah peluang untuk mengkaji pembangunan melalui pengalaman langsung negara-negara yang telah melalui pembangunan pesat.

ISSCAD's inaugural intake of students

Zabeeh bukan sendirian. Eric Dodoo-Amoo, yang mengetuai Meja China di Kementerian Kewangan Ghana, merupakan graduan ISSCAD bagi kohort 2022. Pada 29 April 2026, kedua-duanya hadir ke Pusat Pertukaran Luar Negara Yingjie PKU untuk menyertai pelajar dan alumni dari seluruh dunia dalam meraikan ulang tahun ke-10 institut tersebut, yang disambut melalui forum mengenai pembangunan mampan di Selatan Global.

Ditubuhkan pada 2016, ISSCAD dibina atas satu premis yang masih jarang berlaku dalam pendidikan pembangunan antarabangsa: bahawa negara membangun telah menghasilkan set pengetahuan tersendiri yang wajar dikaji secara sistematik.

"Inovasi paling penting institut ini ialah ia berasaskan pengalaman pembangunan China dan negara membangun lain," kata Justin Yifu Lin, dekan kehormat ISSCAD dan bekas ketua pakar ekonomi Bank Dunia.

Forum ulang tahun tersebut menghimpunkan pemimpin kerajaan, sarjana dan diplomat. Pengerusi Majlis PKU He Guangcai dan pegawai kanan dari Agensi Kerjasama Pembangunan Antarabangsa China, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pendidikan menegaskan komitmen mereka terhadap institut ini sebagai platform pembangunan bakat, penyelidikan dasar dan pertukaran antarabangsa.

Arkebe Oqubay, bekas menteri kanan Ethiopia dan sarjana terkemuka dalam dasar perindustrian Afrika, menyifatkan dekad akan datang sebagai tempoh kritikal untuk memperkukuh kerjasama Selatan-Selatan. Abigail Shoniwa, duta Zimbabwe ke China, menyatakan bahawa pembuat dasar Zimbabwe telah memperoleh manfaat langsung daripada pengetahuan yang diperoleh melalui program ISSCAD.

Upacara pencahayaan khas dan perarakan bendera yang melibatkan pelajar dan alumni dari lebih 80 negara menandakan ulang tahun ke-10 tersebut, melambangkan perpaduan serta aspirasi bersama Selatan Global.

Sepanjang sedekad lalu, institut ini telah melatih pegawai kanan, diplomat dan sarjana dari seluruh Afrika, Asia, Amerika Latin dan Pasifik, dengan menawarkan program doktor falsafah dan sarjana yang menggabungkan penyelidikan akademik dengan kerja lapangan dasar di China.

Memasuki dekad kedua, Lin menggariskan aspirasi agar institut ini berkembang menjadi pusat global yang diiktiraf bagi inovasi akademik dan pertukaran pengetahuan antara negara membangun.

