Десятилетие обучения без границ: Институт сотрудничества и развития Юг-Юг Пекинского университета отмечает свое 10-летие

ПЕКИН, 4 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Когда Исмаил Забих (Ismail Zabeeh) поступил в докторантуру Института сотрудничества и развития Юг-Юг (ISSCAD) при Пекинском университете, он уже занимал должность государственного министра на Мальдивах. Вернуться в аудиторию его побудила возможность изучать вопросы развития на основе непосредственного опыта стран, которые сами прошли путь стремительного экономического роста.

ISSCAD’s inaugural intake of students

Пример Исмаила Забиха далеко не единственный. Эрик Доду-Аму (Eric Dodoo-Amoo), возглавляющий китайское направление в Министерстве финансов Ганы, является выпускником ISSCAD 2022 года. 29 апреля 2026 года они оба прибыли в Центр международных обменов Инцзе (Yingjie Overseas Exchange Center) Пекинского университета (PKU), чтобы вместе со студентами и выпускниками со всего мира отметить 10-летие института в рамках форума по устойчивому развитию стран Глобального Юга.

Основанный в 2016 году, ISSCAD опирался на подход, который остается редким в сфере международного образования в области развития: признание того, что развивающиеся страны сформировали собственную базу знаний, заслуживающую системного изучения.

«Важнейшее новшество этого института заключается в том, что он исходит из опыта Китая и других развивающихся стран», — отметил Джастин Ифу Линь (Justin Yifu Lin), почетный декан ISSCAD и бывший главный экономист Всемирного банка.

Юбилейный форум собрал представителей правительств, научного сообщества и дипломатических кругов. Председатель Совета Пекинского университета Хэ Гуанцай (He Guangcai), а также высокопоставленные чиновники из Китайского агентства по международному сотрудничеству в целях развития (China International Development Cooperation Agency), Министерства торговли и Министерства образования Китая подтвердили свою приверженность институту как платформе для развития кадрового потенциала, базе для проведения политических исследований и осуществления международных обменов.

Аркебе Окубай (Arkebe Oqubay), в прошлом старший министр Эфиопии, ныне ведущий специалист по промышленной политике в Африке, назвал предстоящее десятилетие ключевым периодом для углубления сотрудничества Юг-Юг. Посол Зимбабве в Китае Эбигейл Шонива (Abigail Shoniwa) подчеркнула, что политики ее страны непосредственно опираются на аналитическую информацию, полученную в рамках программ ISSCAD.

В честь 10-летнего юбилея института состоялись торжественная церемония зажжения факелов и парад флагов с участием студентов и выпускников из более чем 80 стран, символизирующие единство и общие устремления стран Глобального Юга.

За истекшее десятилетие институт подготовил целый ряд высокопоставленных государственных служащих, дипломатов и ученых из стран Африки, Азии, Латинской Америки и Тихоокеанского региона, предлагая программы магистратуры и докторантуры, сочетающие академические исследования с практическим изучением политического опыта Китая.

В связи со вступлением ISSCAD во второе десятилетие своей деятельности г-н Линь обозначил стратегическую цель: превратить институт во всемирно признанный центр академических инноваций и обмена знаниями между развивающимися странами.

