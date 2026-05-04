Десятилетие обучения без границ: Институт сотрудничества и развития Юг-Юг Пекинского университета отмечает свое 10-летие
May 04, 2026, 10:27 ET
ПЕКИН, 4 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Когда Исмаил Забих (Ismail Zabeeh) поступил в докторантуру Института сотрудничества и развития Юг-Юг (ISSCAD) при Пекинском университете, он уже занимал должность государственного министра на Мальдивах. Вернуться в аудиторию его побудила возможность изучать вопросы развития на основе непосредственного опыта стран, которые сами прошли путь стремительного экономического роста.
Пример Исмаила Забиха далеко не единственный. Эрик Доду-Аму (Eric Dodoo-Amoo), возглавляющий китайское направление в Министерстве финансов Ганы, является выпускником ISSCAD 2022 года. 29 апреля 2026 года они оба прибыли в Центр международных обменов Инцзе (Yingjie Overseas Exchange Center) Пекинского университета (PKU), чтобы вместе со студентами и выпускниками со всего мира отметить 10-летие института в рамках форума по устойчивому развитию стран Глобального Юга.
Основанный в 2016 году, ISSCAD опирался на подход, который остается редким в сфере международного образования в области развития: признание того, что развивающиеся страны сформировали собственную базу знаний, заслуживающую системного изучения.
«Важнейшее новшество этого института заключается в том, что он исходит из опыта Китая и других развивающихся стран», — отметил Джастин Ифу Линь (Justin Yifu Lin), почетный декан ISSCAD и бывший главный экономист Всемирного банка.
Юбилейный форум собрал представителей правительств, научного сообщества и дипломатических кругов. Председатель Совета Пекинского университета Хэ Гуанцай (He Guangcai), а также высокопоставленные чиновники из Китайского агентства по международному сотрудничеству в целях развития (China International Development Cooperation Agency), Министерства торговли и Министерства образования Китая подтвердили свою приверженность институту как платформе для развития кадрового потенциала, базе для проведения политических исследований и осуществления международных обменов.
Аркебе Окубай (Arkebe Oqubay), в прошлом старший министр Эфиопии, ныне ведущий специалист по промышленной политике в Африке, назвал предстоящее десятилетие ключевым периодом для углубления сотрудничества Юг-Юг. Посол Зимбабве в Китае Эбигейл Шонива (Abigail Shoniwa) подчеркнула, что политики ее страны непосредственно опираются на аналитическую информацию, полученную в рамках программ ISSCAD.
В честь 10-летнего юбилея института состоялись торжественная церемония зажжения факелов и парад флагов с участием студентов и выпускников из более чем 80 стран, символизирующие единство и общие устремления стран Глобального Юга.
За истекшее десятилетие институт подготовил целый ряд высокопоставленных государственных служащих, дипломатов и ученых из стран Африки, Азии, Латинской Америки и Тихоокеанского региона, предлагая программы магистратуры и докторантуры, сочетающие академические исследования с практическим изучением политического опыта Китая.
В связи со вступлением ISSCAD во второе десятилетие своей деятельности г-н Линь обозначил стратегическую цель: превратить институт во всемирно признанный центр академических инноваций и обмена знаниями между развивающимися странами.
