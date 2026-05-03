Une décennie d'apprentissage transfrontalier : L'Institut Sud-Sud de la PKU fête ses 10 ans

BEIJING, 4 mai 2026 /PRNewswire/ -- Lorsque Ismail Zabeeh s'est inscrit comme doctorant à l'Institut de coopération et de développement Sud-Sud (ISSCAD) de l'université de Pékin, il avait déjà occupé le poste de ministre d'État aux Maldives. Ce qui l'a poussé à retourner dans une salle de classe, c'est la possibilité d'étudier le développement à travers l'expérience directe de pays qui ont eux-mêmes connu un développement rapide.

ISSCAD’s inaugural intake of students

Zabeeh est loin d'être la seule. Eric Dodoo-Amoo, qui dirige le bureau chinois du ministère des finances du Ghana, est un diplômé de l'ISSCAD de la promotion 2022. Le 29 avril 2026, tous deux se sont rendus au Yingjie Overseas Exchange Center de la PKU pour se joindre aux étudiants et anciens étudiants du monde entier afin de marquer le 10e anniversaire de l'institut, célébré par un forum sur le développement durable dans le Sud global.

Fondé en 2016, ISSCAD a été construit sur une prémisse qui reste rare dans l'éducation au développement international : que les pays en développement ont généré leur propre corpus de connaissances qui mérite d'être étudié systématiquement.

"L'innovation la plus importante de cet institut est qu'il s'appuie sur l'expérience de la Chine et d'autres pays en développement en matière de développement", a déclaré Justin Yifu Lin, doyen honoraire de l'ISSCAD et ancien économiste en chef de la Banque mondiale.

Le forum anniversaire a réuni des chefs de gouvernement, des universitaires et des diplomates. Le président du conseil de l'UPC, He Guangcai, et des hauts fonctionnaires de l'Agence chinoise de coopération internationale au développement, du ministère du commerce et du ministère de l'éducation ont réaffirmé leur engagement envers l'institut en tant que plateforme pour le développement des talents, la recherche politique et les échanges internationaux.

Arkebe Oqubay, ancien ministre de l'Éthiopie et éminent spécialiste de la politique industrielle en Afrique, a qualifié la prochaine décennie de fenêtre critique pour l'approfondissement de la coopération Sud-Sud. Abigail Shoniwa, ambassadrice du Zimbabwe en Chine, a fait remarquer que les décideurs politiques zimbabwéens se sont directement inspirés des connaissances acquises dans le cadre des programmes du CISSAD.

Une cérémonie spéciale d'illumination et un défilé de drapeaux réunissant des étudiants et des anciens élèves de plus de 80 pays ont marqué le 10e anniversaire, symbolisant l'unité et les aspirations communes des pays du Sud.

Au cours de la dernière décennie, l'institut a formé des hauts fonctionnaires, des diplomates et des universitaires d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du Pacifique, en proposant des programmes de doctorat et de maîtrise qui combinent la recherche universitaire et le travail politique sur le terrain en Chine.

Alors que l'ISSCAD entre dans sa deuxième décennie, M. Lin a formulé une aspiration : pour que l'institut devienne un centre mondialement reconnu pour l'innovation universitaire et l'échange de connaissances entre les pays en développement.

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