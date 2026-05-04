Dekada nauki ponad granicami: Instytut Współpracy Południe-Południe PKU obchodzi 10-lecie działalności

PEKIN, 4 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Gdy Ismail Zabeeh rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Współpracy i Rozwoju Południe-Południe (ISSCAD) na Universytecie Pekińskim, miał już za sobą doświadczenie jako minister na Malediwach. Do powrotu na uczelnię skłoniła go możliwość studiowania rozwoju w oparciu o bezpośrednie doświadczenia krajów, które same przeszły dynamiczne przemiany gospodarcze.

ISSCAD’s inaugural intake of students

Zabeeh nie jest wyjątkiem. Eric Dodoo-Amoo, kierujący zespołem ds. Chin w Ministerstwie Finansów Ghany, jest absolwentem ISSCAD z rocznika 2022. 29 kwietnia 2026 r. obaj przybyli do Yingjie Overseas Exchange Center na PKU, aby wraz ze studentami i absolwentami z całego świata uczcić 10-lecie instytutu, obchodzone podczas forum poświęconego zrównoważonemu rozwojowi w krajach Globalnego Południa.

Założony w 2016 r. ISSCAD powstał w oparciu o wciąż rzadkie w edukacji rozwojowej założenie: że kraje rozwijające się wypracowały własny zasób wiedzy, który warto systematycznie badać.

„Najważniejszą innowacją tego instytutu jest fakt, że czerpie on z doświadczeń rozwojowych Chin oraz innych krajów rozwijających się" - powiedział Justin Yifu Lin, honorowy dziekan ISSCAD i były główny ekonomista Banku Światowego.

Jubileuszowe forum zgromadziło przywódców, naukowców i dyplomatów. Przewodniczący rady PKU He Guangcai oraz wysocy urzędnicy z China International Development Cooperation Agency, Ministerstwa Handlu i Ministerstwa Edukacji potwierdzili swoje zaangażowanie w rozwój instytutu jako platformy kształcenia kadr, badań politycznych i współpracy międzynarodowej.

Arkebe Oqubay, były wysoki rangą minister w Etiopii i uznany badacz polityki przemysłowej w Afryce, określił nadchodzącą dekadę jako kluczowy okres dla pogłębiania współpracy Południe-Południe. Z kolei Abigail Shoniwa, ambasador Zimbabwe w Chinach, zauważyła, że decydenci z Zimbabwe bezpośrednio korzystają z wniosków zdobytych w ramach programów ISSCAD.

Obchody 10-lecia uświetniła specjalna ceremonia świetlna oraz parada flag z udziałem studentów i absolwentów z ponad 80 krajów, symbolizująca jedność i wspólne aspiracje Globalnego Południa.

W ciągu ostatniej dekady instytut przeszkolił wysokich rangą urzędników, dyplomatów i naukowców z Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i regionu Pacyfiku, oferując studia doktoranckie i magisterskie łączące badania naukowe z praktyką polityczną realizowaną w Chinach.

Na początek drugiej dekady działalności ISSCAD, Lin przedstawił ambitny cel: przekształcenie Instytutu w cieszące się globalnym uznaniem centrum innowacji akademickiej i wymiany wiedzy między krajami rozwijającymi się.

