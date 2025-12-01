Nadace Vantage darovala 1 milion hongkongských dolarů na podporu obyvatel postižených požárem v Hongkongu
News provided byVantage
Dec 01, 2025, 05:24 ET
HONG KONG, 1. prosince 2025 /PRNewswire/ – Nadace Vantage darovala 1 milion hongkongských dolarů na podporu nouzových opatření a obnovy po katastrofě v důsledku požáru 5. stupně ve Wang Fuk Court v Tchaj Pcho v Hongkongu. Požár způsobil vážné škody v mnoha domácnostech a výrazně narušil život místních obyvatel.
Dar byl přidělen místním uznávaným charitativním organizacím, aby poskytly naléhavou pomoc, včetně dočasného ubytování, základních potřeb a střednědobé podpory obnovy komunity.
Kromě finančních příspěvků navštívili zástupci vedení společnosti Vantage a členové charitativního týmu postiženou oblast, aby se zapojili do záchranných prací a poskytli obyvatelům útěchu a pomoc při překonávání následků katastrofy. Tato akce odráží dlouhodobý závazek společnosti Vantage v oblasti společenské odpovědnosti firem a posiluje naše přesvědčení, že skutečná podpora spočívá nejen v poskytování zdrojů, ale také v lidské péči a vzájemných vztazích.
Společnost Vantage uvedla:
„Ve společnosti Vantage věříme, že je naší povinností podporovat komunitu v krizových situacích. Požár ve Wang Fuk Court hluboce zasáhl mnoho rodin a doufáme, že tento dar pomůže urychlit jejich zotavení. Jsme také hrdí na členy našeho týmu, kteří aktivně navštívili místo neštěstí, aby projevili svou podporu. Jejich empatie a solidarita jsou příkladem základních hodnot naší společnosti."
Jako platforma věnovaná globálním filantropickým iniciativám se nadace Vantage Foundation dlouhodobě angažuje v oblasti pomoci při katastrofách, vzdělávání a komunitních programech v Asii i po celém světě. Nadace bude i nadále sledovat dlouhodobé následky této události a hledat další způsoby, jak podpořit trvalé úsilí o obnovu tam, kde je to potřeba.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2834617/image_5028204_16224931.jpg
Share this article