Vantage Foundation spendet 1 Million Hongkong-Dollar zur Unterstützung der vom Brand in Hongkong betroffenen Bewohner

News provided by

Vantage

Nov 30, 2025, 02:28 ET

HONGKONG, 30. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Vantage Foundation hat 1 Million Hongkong-Dollar gespendet, um den Rettungseinsatz und den Wiederaufbau nach dem Brand der Stufe 5 in der Wohnanlage Wang Fuk Court im Stadtteil Tai Po, Hongkong, zu unterstützen. Das Feuer verursachte schwere Schäden an mehreren Haushalten und beeinträchtigte das Leben der örtlichen Bewohner erheblich.

Die Spende wurde lokal anerkannten Wohltätigkeitsorganisationen zugewiesen, um dringende Hilfe zu leisten, einschließlich Notunterkünften, lebenswichtigen Gütern und mittelfristiger Unterstützung für die Gemeinde.

Continue Reading
image_5028204_16224931
image_5028204_16224931

Zusätzlich zu den finanziellen Beiträgen besuchten Vertreter der Vantage-Geschäftsführung und Mitglieder des Wohltätigkeitsteams das betroffene Gebiet, um sich an den Hilfsmaßnahmen zu beteiligen und den Bewohnern Trost und Hilfe bei der Bewältigung der Folgen der Katastrophe zu bieten. Diese Maßnahme spiegelt das langjährige Engagement von Vantage für die soziale Verantwortung von Unternehmen wider und bestärkt uns in der Überzeugung, dass echte Unterstützung nicht nur durch Ressourcen, sondern auch durch menschliche Zuwendung und Verbundenheit entsteht.

Vantage erklärte:
„Wir bei Vantage glauben, dass es unsere Verantwortung ist, die Gemeinschaft in Krisenzeiten zu unterstützen. Das Feuer in der Wohnanlage Wang Fuk Court hat viele Familien schwer getroffen, und wir hoffen, dass diese Spende dazu beitragen wird, ihre Erholung zu beschleunigen. Wir sind auch stolz auf unsere Teammitglieder, die die Initiative ergriffen haben, die Baustelle zu besuchen, um ihre Unterstützung zu zeigen. Ihr Einfühlungsvermögen und ihre Solidarität stehen beispielhaft für die Grundwerte unseres Unternehmens."

Als Plattform, die sich globalen philanthropischen Initiativen widmet, engagiert sich die Vantage Foundation seit langem in den Bereichen Katastrophenhilfe, Bildung und Gemeinschaftsprogramme in Asien und weltweit. Die Stiftung wird auch in Zukunft die langfristigen Auswirkungen dieses Vorfalls beobachten und bei Bedarf weitere Möglichkeiten zur Unterstützung nachhaltiger Wiederaufbaubemühungen prüfen.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2834617/image_5028204_16224931.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

La Fondation Vantage fait un don de 1 million de dollars de Hong Kong pour aider les habitants touchés par l'incendie

La Fondation Vantage fait un don de 1 million de dollars de Hong Kong pour aider les habitants touchés par l'incendie

La Fondation Vantage a fait don de 1 million de dollars de Hong Kong pour soutenir l'intervention d'urgence et la reconstruction après l'incendie...
Vantage Foundation Donates HK$1 Million to Support Residents Affected by Hong Kong Fire

Vantage Foundation Donates HK$1 Million to Support Residents Affected by Hong Kong Fire

Vantage Foundation has donated HK$1 million to support the emergency response and post-disaster reconstruction following the Level 5 fire at Wang Fuk ...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

News Releases in Similar Topics