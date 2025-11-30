Vantage Foundation spendet 1 Million Hongkong-Dollar zur Unterstützung der vom Brand in Hongkong betroffenen Bewohner

HONGKONG, 30. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Vantage Foundation hat 1 Million Hongkong-Dollar gespendet, um den Rettungseinsatz und den Wiederaufbau nach dem Brand der Stufe 5 in der Wohnanlage Wang Fuk Court im Stadtteil Tai Po, Hongkong, zu unterstützen. Das Feuer verursachte schwere Schäden an mehreren Haushalten und beeinträchtigte das Leben der örtlichen Bewohner erheblich.

Die Spende wurde lokal anerkannten Wohltätigkeitsorganisationen zugewiesen, um dringende Hilfe zu leisten, einschließlich Notunterkünften, lebenswichtigen Gütern und mittelfristiger Unterstützung für die Gemeinde.

Zusätzlich zu den finanziellen Beiträgen besuchten Vertreter der Vantage-Geschäftsführung und Mitglieder des Wohltätigkeitsteams das betroffene Gebiet, um sich an den Hilfsmaßnahmen zu beteiligen und den Bewohnern Trost und Hilfe bei der Bewältigung der Folgen der Katastrophe zu bieten. Diese Maßnahme spiegelt das langjährige Engagement von Vantage für die soziale Verantwortung von Unternehmen wider und bestärkt uns in der Überzeugung, dass echte Unterstützung nicht nur durch Ressourcen, sondern auch durch menschliche Zuwendung und Verbundenheit entsteht.

Vantage erklärte:

„Wir bei Vantage glauben, dass es unsere Verantwortung ist, die Gemeinschaft in Krisenzeiten zu unterstützen. Das Feuer in der Wohnanlage Wang Fuk Court hat viele Familien schwer getroffen, und wir hoffen, dass diese Spende dazu beitragen wird, ihre Erholung zu beschleunigen. Wir sind auch stolz auf unsere Teammitglieder, die die Initiative ergriffen haben, die Baustelle zu besuchen, um ihre Unterstützung zu zeigen. Ihr Einfühlungsvermögen und ihre Solidarität stehen beispielhaft für die Grundwerte unseres Unternehmens."

Als Plattform, die sich globalen philanthropischen Initiativen widmet, engagiert sich die Vantage Foundation seit langem in den Bereichen Katastrophenhilfe, Bildung und Gemeinschaftsprogramme in Asien und weltweit. Die Stiftung wird auch in Zukunft die langfristigen Auswirkungen dieses Vorfalls beobachten und bei Bedarf weitere Möglichkeiten zur Unterstützung nachhaltiger Wiederaufbaubemühungen prüfen.

