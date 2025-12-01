مؤسسة Vantage تتبرع بمليون دولار هونغ كونغي لدعم السكان المتضررين من حريق هونغ كونغ

هونغ كونغ، 1 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- تبرعت مؤسسة Vantage بقيمة مليون دولار هونغ كونغي لدعم جهود الاستجابة للطوارئ، وإعادة الإعمار بعد كارثة حريق من المستوى الخامس اندلع في مُجمّع وانغ فوك كورت بمقاطعة تاي بو، في هونغ كونغ. لقد تسبب الحريق في أضرار جسيمة لعدة منازل، كما أدى إلى اضطراب كبير في حياة السكان المحليين.

تم تخصيص التبرع للمنظمات الخيرية المعترف بها محليًا لتقديم المساعدات العاجلة، بما في ذلك المأوى المؤقت، والإمدادات الأساسية، ودعم التعافي المجتمعي على المدى المتوسط.

بالإضافة إلى المساهمات المالية، قام ممثلون من إدارة Vantage وأعضاء فريق العمل الخيري بزيارة المنطقة المتضررة للمشاركة في جهود الإغاثة، وتقديم الدعم والمساندة للسكان أثناء تعاملهم مع آثار الكارثة. يعكس هذا العمل التزام Vantage المستمر بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، ويؤكد إيماننا بأن الدعم الحقيقي لا يأتي من الموارد فحسب، بل من الرعاية الإنسانية والروابط أيضًا.

صرّحت Vantage:

"في Vantage، نؤمن أنه من مسؤوليتنا دعم المجتمع في أوقات الأزمات. لقد أثّر حريق مُجمّع وانغ فوك كورت بشكلٍ عميق على العديد من العائلات، ونأمل أن يُسهم هذا التبرع في تسريع عملية تعافيهم. كما أننا فخورون بأعضاء فريقنا الذين بادروا بزيارة الموقع لإظهار دعمهم. فتعاطفهم وتضامنهم يجسدان القيم الأساسية لشركتنا".

وبصفتها منصة مُكرّسة للمبادرات الخيرية العالمية، لطالما شاركت مؤسسة Vantage في جهود الإغاثة من الكوارث، والتعليم، والبرامج المجتمعية في آسيا وحول العالم. في المستقبل، ستواصل المؤسسة متابعة التأثير طويل المدى لهذا الحادث واستكشاف طرق إضافية لدعم جهود التعافي المستدام حيثما دعت الحاجة.

