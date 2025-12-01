Vantage Foundation Donasikan HK$1 Juta untuk Membantu Warga yang Terdampak Bencana Kebakaran di Hong Kong

HONG KONG, 1 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Foundation mendonasikan HK$1 juta untuk mendukung penanganan dan pemulihan pascabencana setelah kebakaran Level-5 yang terjadi di Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong. Bencana kebakaran ini menyebabkan kerusakan parah pada banyak unit hunian dan mengganggu kehidupan para warga.

Donasi tersebut disalurkan melalui lembaga amal lokal yang memiliki izin resmi untuk menyalurkan program bantuan seperti tempat tinggal sementara, kebutuhan pokok, serta pemulihan komunitas dalam jangka menengah.

Selain bantuan finansial, perwakilan manajemen Vantage dan anggota tim amal juga berkunjung ke area bencana untuk menyalurkan bantuan, serta memberikan dukungan dan kepedulian langsung kepada warga yang tengah melalui masa sulit. Langkah tersebut mencerminkan komitmen jangka panjang Vantage terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, serta keyakinan bahwa dukungan sejati tidak hanya datang dari bantuan materi, namun juga dari kepedulian dan kehadiran manusia.

Pernyataan Vantage:
"Vantage menilai bahwa adalah perusahaan bertanggung jawab untuk membantu masyarakat di saat krisis. Kebakaran di Wang Fuk Court telah berdampak besar pada banyak keluarga. Kami berharap, donasi ini ikut mempercepat proses penanganan bencana. Kami juga bangga dengan anggota tim kami yang turun langsung ke lokasi bencana untuk menunjukkan dukungan. Empati dan solidaritas mereka adalah wujud nyata dari nilai-nilai inti perusahaan kami."

Sebagai lembaga yang berfokus pada filantropi global, Vantage Foundation telah lama terlibat dalam program bantuan bencana, pendidikan, dan kegiatan komunitas di Asia dan seluruh dunia. Ke depan, Vantage Foundation akan terus memantau dampak jangka panjang dari insiden ini dan menempuh langkah lain guna mendukung pemulihan berkelanjutan jika diperlukan.

