Vantage Foundation daruje 1 milión HKD na podporu obyvateľov postihnutých požiarom v Hongkongu
Nov 30, 2025, 19:54 ET
HONG KONG, 1. december 2025 /PRNewswire/ – Nadácia Vantage Foundation darovala 1 milión HKD na pomoc v núdzi a obnovu po katastrofe po požiari 5. úrovne komplexu Wang Fuk Court v Tai Po v Hongkongu. Požiar spôsobil vážne škody na mnohých domácnostiach a výrazne narušil životy miestnych obyvateľov.
Dar bol pridelený miestnym charitatívnym organizáciám na poskytnutie urgentnej pomoci vrátane dočasného prístrešia, základných zásob a strednodobej podpory obnovy komunity.
Okrem finančných príspevkov navštívili postihnutú oblasť aj zástupcovia vedenia Vantage a členovia charitatívneho tímu, aby sa zapojili do záchranných prác a poskytli obyvateľom útechu a pomoc pri prekonávaní následkov katastrofy. Táto akcia odráža dlhodobý záväzok spoločnosti Vantage k spoločenskej zodpovednosti firiem a upevňuje naše presvedčenie, že skutočná podpora nepochádza len zo zdrojov, ale aj z ľudskej starostlivosti a kontaktov.
Spoločnosť Vantage uviedla:
„Vo Vantage sme presvedčení, že je našou zodpovednosťou podporovať komunitu v časoch krízy. Požiar v komplexe Wang Fuk Court hlboko zasiahol mnoho rodín a dúfame, že tento dar pomôže urýchliť ich zotavenie. Sme tiež hrdí na členov nášho tímu, ktorí aktívne navštívili miesto nešťastia, aby prejavili svoju podporu. Ich empatia a solidarita sú príkladom základných hodnôt našej spoločnosti."
Nadácia Vantage Foundation, ako platforma venovaná globálnym filantropickým iniciatívam, sa dlhodobo angažuje v programoch zameraných na pomoc pri katastrofách, vzdelávanie a komunitné programy v celej Ázii a po celom svete. Nadácia bude v budúcnosti naďalej monitorovať dlhodobý dopad tejto udalosti a podľa potreby skúmať ďalšie spôsoby podpory úsilia o trvalú obnovu.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2834617/image_5028204_16224931.jpg
