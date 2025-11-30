밴티지 파운데이션, 홍콩 화재 피해 주민 지원 위해 100만 홍콩달러 기부

홍콩 2025년 11월 30일 /PRNewswire/ -- 밴티지 파운데이션(Vantage Foundation)이 홍콩 다푸(Tai Po) 왕푹 코트(Wang Fuk Court)에서 발생한 5등급 화재 이후 긴급 대응과 재해 복구를 돕기 위해 100만 홍콩달러를 기부했다. 이번 화재로 여러 가구가 심각한 피해를 봤으며 지역 주민들은 큰 혼란에 빠졌다.

기부금은 현지에서 인정받는 자선 단체에 전달돼 임시 거처, 필수 물품, 지역 사회의 중장기적 일상 회복 등 긴급 구호 활동에 사용된다.

밴티지 경영진 대표와 자선 팀원들은 기부금 전달에 그치지 않고 피해 지역을 직접 찾아가 구호 활동에 힘을 보탰다. 이들은 재해로 고통받는 주민들을 위로하면서 실질적 도움을 제공했다. 이러한 활동을 통해 밴티지는 오랫동안 이어진 기업의 사회적 책임에 대한 헌신을 이어가는 동시에 진정한 지원은 물적 자원을 넘어 따뜻한 관심과 연대에서 나온다는 신념을 더욱 강화했다.

밴티지 성명:

"위기 상황에서 지역 사회를 돕는 건 우리의 책임이다. 왕푹 코트 화재로 깊은 상처를 입은 가족들이 이 기부를 통해 빠르게 회복하기를 바란다. 피해 주민들을 지원하기 위해 자발적으로 현장을 찾은 팀원들이 자랑스럽다. 이들의 공감과 연대는 우리 회사의 핵심 가치를 잘 보여준다."

전 세계적인 자선 활동에 전념하는 플랫폼으로서 밴티지 파운데이션은 아시아를 비롯한 세계 각지에서 재해 구호, 교육, 지역 사회 프로그램에 꾸준히 참여해 왔다. 재단은 이번 사고의 장기적 여파를 계속 예의주시하면서 필요시 복구 지원을 위한 추가 방안을 모색할 계획이다.

