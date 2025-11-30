La Fondation Vantage fait un don de 1 million de dollars de Hong Kong pour aider les habitants touchés par l'incendie

HONG KONG, 30 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La Fondation Vantage a fait don de 1 million de dollars de Hong Kong pour soutenir l'intervention d'urgence et la reconstruction après l'incendie catastrophique qui a touché le cinquième niveau du complexe Wang Fuk Court, situé dans le quartier de Tai Po à Hong Kong. L'incendie a causé de graves dommages dans plusieurs foyers et a considérablement perturbé la vie des habitants du quartier.

Le don a été versé à des organisations caritatives reconnues localement qui s'efforcent d'apporter une aide d'urgence, notamment des abris temporaires, des fournitures essentielles et un soutien au rétablissement à moyen terme de la communauté.

Outre les contributions financières, des représentants de la direction de Vantage et des membres de l'équipe caritative se sont rendus dans la zone sinistrée pour participer aux opérations de secours, en apportant réconfort et assistance aux habitants qui doivent désormais faire face aux suites de la catastrophe. Cette action reflète l'engagement de longue date de Vantage en matière de responsabilité sociale d'entreprise et renforce notre conviction que le véritable soutien ne provient pas seulement des ressources, mais émane aussi de l'attention et des liens humains.

Vantage a déclaré :
« Chez Vantage, nous pensons que dans des situations de crise, il est de notre responsabilité d'aider la communauté. L'incendie de Wang Fuk Court a profondément affecté de nombreuses familles, et nous espérons que ce don contribuera à accélérer leur rétablissement. Nous sommes également fiers des membres de notre équipe, qui n'ont pas hésité à se rendre sur le site pour proposer leur aide. Leur empathie et leur solidarité illustrent les valeurs fondamentales de notre entreprise. »

Plateforme dédiée aux initiatives philanthropiques mondiales, la Fondation Vantage participe depuis longtemps à des programmes de secours en cas de catastrophe, d'éducation et d'aide aux communautés en Asie et dans le monde entier. La Fondation continuera à suivre à l'avenir les conséquences à long terme de ce sinistre afin d'envisager éventuellement d'autres moyens de soutenir des actions de rétablissement durable.

