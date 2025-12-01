Fundacja Vantage przekazuje 1 milion dolarów hongkońskich na pomoc mieszkańcom dotkniętym pożarem w Hongkongu

HONGKONG, 1 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Fundacja Vantage przekazała 1 milion dolarów hongkońskich na wsparcie działań ratowniczych i naprawczych po pożarze 5. stopnia w Wang Fuk Court w Tai Po w Hongkongu. Pożar spowodował poważne zniszczenia w wielu gospodarstwach domowych i znacznie zakłócił życie lokalnych mieszkańców.

Darowizna została przekazana lokalnym organizacjom charytatywnym z przeznaczeniem na pomoc doraźną, w tym tymczasowe schronienie, niezbędne artykuły pierwszej potrzeby oraz średnioterminowe wsparcie dla społeczności w odbudowie.

Oprócz wsparcia finansowego przedstawiciele kierownictwa Vantage i członkowie zespołu dobroczynnego odwiedzili dotknięty katastrofą obszar, gdzie włączyli się w działania humanitarne, oferując mieszkańcom pocieszenie i pomoc w usuwaniu skutków katastrofy. Działanie to odzwierciedla długoletnie zaangażowanie fundacji Vantage w społeczną odpowiedzialność biznesu i utwierdza nas w przekonaniu, że prawdziwe wsparcie pochodzi nie tylko z zasobów, ale także z troski o ludzi i więzi międzyludzkich.

Fundacja Vantage oświadczyła:

„W fundacji Vantage wierzymy, że naszym obowiązkiem jest wspieranie społeczności w czasach kryzysu. Pożar w Wang Fuk Court głęboko dotknął wiele rodzin i mamy nadzieję, że ta darowizna pomoże przyspieszyć ich powrót do normalności. Jesteśmy również dumni z członków naszego zespołu, którzy proaktywnie odwiedzili miejsce zdarzenia, aby okazać swoje wsparcie. Ich empatia i solidarność są przykładem podstawowych wartości naszej firmy".

Jako platforma poświęcona globalnym inicjatywom filantropijnym, Fundacja Vantage od dawna angażuje się w pomoc ofiarom katastrof, edukację i programy społeczne w Azji i na całym świecie. Idąc dalej, Fundacja będzie nadal monitorować długoterminowe skutki tego zdarzenia i badać dodatkowe sposoby wspierania trwałych działań naprawczych tam, gdzie jest to konieczne.

