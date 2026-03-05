WBBA divulga avaliação global de prontidão e padrões de certificação para Net5.5G, e a Huawei apresenta ofertas atualizadas de redes IP de transporte Net5.5G para impulsionar nova vitalidade no setor

PEQUIM, 4 de março 2026 /PRNewswire/ -- No MWC Barcelona 2026, a World Broadband Association (WBBA), em conjunto com parceiros globais da indústria, divulgou o white paper Net5.5G Readiness Assessment and Certification durante o Broadband Development Congress (BDC). O white paper fornece uma estrutura padronizada para a evolução de redes inteligentes voltada a operadoras e empresas em todo o mundo. No mesmo evento, a Huawei anunciou suas ofertas atualizadas de redes IP de transporte Net5.5G, ajudando a acelerar a jornada do setor rumo ao mundo inteligente.

Steven Zhao, proferindo um discurso de abertura intitulado "Rumo à Era da Inteligência Total: Net5.5G Lidera a Inovação em Propriedade Intelectual Inteligente" (PRNewsfoto/Huawei)

A WBBA divulgou os padrões de avaliação de prontidão e certificação Net5.5G, estabelecendo o primeiro framework global unificado de avaliação para redes inteligentes.

O white paper apresenta o IP Network Development Index, o primeiro framework mundial de avaliação e classificação que abrange redes de campus, redes IP de transporte e redes de data center. Ele fornece às operadoras e às empresas um padrão de referência e uma direção clara para avaliar o desenvolvimento de redes, além de impulsionar a implementação comercial global e a evolução inteligente.

Enquanto isso, o Net5.5G Pioneer Program, liderado pela WBBA, tem avançado de forma consistente, com a matriz global de pioneiros agora incluindo 32 pioneiros visionários, 6 pioneiros regionais e 44 pioneiros de negócios.

A Huawei anunciou ofertas atualizadas de redes IP de transporte Net5.5G, totalmente alinhadas aos novos padrões.

Steven Zhao, vice-presidente da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, afirmou: "Para abraçar a era da inteligência total, a WBBA está promovendo a integração profunda entre redes e IA com base no Net5.5G, e a Huawei atualizou as redes IP de transporte em três dimensões — resiliência de segurança, percepção multidimensional e autonomia de rede. Esses esforços capacitam as operadoras a construir uma base de rede IP inteligente Net5.5G para proteger a experiência dos serviços, acelerar a monetização e aumentar a eficiência, abrindo um novo capítulo da conectividade inteligente."

Práticas globais: Net5.5G passa dos padrões para a geração de valor de negócios no mundo real

Operadoras líderes e agentes do setor apresentaram suas mais recentes iniciativas em Net5.5G. O grupo francês Orange transforma suas redes em uma plataforma pronta para IA, aproveitando redes de transporte e acesso com alta largura de banda, inteligentes e ágeis, eficientes, confiáveis e seguras. A CTM, em Macau (China), construiu uma rede de transporte inteligente com Net5.5G AI WAN. A empresa utilizou percepção baseada em treinamento e inferência de IA para identificar tráfego de vídeo criptografado e viabilizar marketing de precisão e garantia de experiência em nível de aplicação, reduzindo o churn de clientes e aumentando a receita média por usuário (ARPU). Enquanto isso, a IGA, na Turquia, utilizou tomada de decisão orientada por IA para reduzir em 20% o tempo de espera no agendamento de três pistas. Impulsionada por uma capacidade de rede confiável, que garante o manuseio de bagagens visualizado em tempo real e com segurança, a gestora do aeroporto de Istambul aproveitou a inteligência digital para aprimorar a segurança da aviação e oferecer uma experiência de rede excepcional aos passageiros. A IGA tornou-se um exemplo de destaque de desenvolvimento eficiente, sustentável e resiliente entre os aeroportos hub globais.

Olhando para o futuro, a WBBA conclama organizações do setor em todo o mundo a aprofundarem a colaboração e impulsionarem inovações em padrões tecnológicos, políticas do setor e práticas comerciais para a evolução inteligente rumo ao Net5.5G. A Huawei continuará trabalhando com a WBBA e parceiros globais, aproveitando os padrões Net5.5G e soluções inteligentes de ponta para promover a prosperidade do setor.

