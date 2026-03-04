WBBA تصدر معايير تقييم الجاهزية ومنح الشهادات لشبكات Net5.5G، وHuawei تكشف عن عروض محسّنة لشبكة ناقل بروتوكول الإنترنت Net5.5G لتعزيز حيوية الصناعات الجديدة

بكين، 4 مارس 2026 /PRNewswire/ -- خلال المؤتمر العالمي للجوال (MWC) لعام 2026 في برشلونة، أصدرت World Broadband Association (WBBA)، بالتعاون مع شركائها في الصناعة العالمية، المستند التقني حول تقييم الجاهزية ومنح الشهادات لشبكات Net5.5G، وذلك خلال مؤتمر تطوير النطاق العريض (BDC). يوفر المستند التقني إطارًا معياريًا لتطوير الشبكات الذكية، حيث أنه مخصّص لشركات الاتصالات والمؤسسات حول العالم. وفي نفس الحدث، أعلنت شركة Huawei عن عروضها المحسّنة لشبكة ناقل بروتوكول الإنترنت Net5.5G، والتي تسهم في تسريع مسيرة الصناعة نحو عالم ذكي ومترابط.

Steven Zhao, delivering a keynote speech titled "Moving Towards the All Intelligence Era, Net5.5G Leads Intelligent IP Innovation"

أصدرت WBBA معايير تقييم الجاهزية ومنح شهادات Net5.5G، لتضع أول إطار عالمي موحَّد لتقييم الشبكات الذكية.

يقدِّم المستند التقني مؤشر تطوير شبكات بروتوكول الإنترنت، وهو أول إطار عالمي للتقييم والترتيب يشمل شبكات الحرم الجامعي، وشبكات ناقل بروتوكول الإنترنت، وشبكات مراكز البيانات. ويوفر هذا الإطار لشركات الاتصالات والمؤسسات معيارًا مرجعيًا واتجاهًا واضحًا لتقييم تطوير الشبكات، كما سيساهم في دفع عمليات النشر التجاري عالميًا وتسريع التحول الذكي للشبكات.

وفي الوقت نفسه، أحرز برنامج الرواد لشبكات Net5.5G، الذي تقوده WBBA، تقدمًا ثابتًا، حيث تضم المصفوفة العالمية للرواد حاليًا 32 رائدًا استشراقيًا، و6 رواد إقليميين، و44 رائدًا متخصصًا في الأعمال التجارية.

أعلنت شركة Huawei عن عروضها المحسَّنة لشبكة ناقل بروتوكول الإنترنت Net5.5G، والتي تتوافق تمامًا مع المعايير الجديدة.

قال Steven Zhao، نائب رئيس خط منتجات الاتصالات البيانية في Huawei: "لمواكبة عصر الذكاء الشامل، تعمل WBBA على تعزيز التكامل العميق بين الشبكات والذكاء الاصطناعي استنادًا إلى Net5.5G، وقد قامت Huawei بترقية شبكات ناقل بروتوكول الإنترنت على ثلاثة أبعاد — المرونة الأمنية، والوعي متعدد الأبعاد، واستقلالية الشبكة. تمكّن هذه الجهود شركات الاتصالات من تأسيس بنية تحتية ذكية لشبكات IP من نوع Net5.5G تحافظ على تجربة الخدمة، وتسرّع تحقيق العائدات، وتعزز الكفاءة، مما يمهد الطريق لفصل جديد من الاتصال الذكي".

الممارسات العالمية: انتقال Net5.5G من المعايير إلى القيمة التجارية الفعلية في العالم الحقيقي

استعرضت شركات الاتصالات الرائدة والجهات الفاعلة في الصناعة أحدث ممارساتهم في شبكات Net5.5G. حوّلت Orange Group الفرنسية شبكاتها إلى منصة جاهزة للذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من شبكات نقل ووصول عالية النطاق، وذكية ومرنة، وفعّالة، وموثوقة وآمنة. أنشأت CTM في ماكاو (الصين) شبكة ناقل ذكية باستخدام Net5.5G AI WAN. واستفادت الشبكة من تدريب الذكاء الاصطناعي والإدراك القائم على الاستدلال لتحديد حركة مرور الفيديو المشفّرة وتمكين التسويق الدقيق وضمان تجربة المستخدم على مستوى التطبيق، مما يقلل من معدل فقدان العملاء ويعزِّز متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU). وفي الوقت نفسه، استفادت IGA في تركيا من اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقليل أوقات الانتظار في جدولة ثلاثة مُدرجات للإقلاع والهبوط بنسبة 20%. مدعومة بسعة شبكة موثوقة تضمن معالجة الأمتعة بشكلٍ آمن وفي الوقت الفعلي، استفادت المطارات من الذكاء الرقمي لتعزيز سلامة الطيران وتقديم تجربة شبكية استثنائية للمسافرين. أصبحت IGA مثالاً بارزًا على التنمية الفعّالة والصديقة للبيئة والمرنة بين المطارات العالمية المركزية.

وبالنظر إلى المستقبل، تدعو WBBA المنظمات الصناعية العالمية إلى تعزيز التعاون ودفع الابتكارات في معايير التكنولوجيا، والسياسات الصناعية، والممارسات التجارية، لدعم التحول الذكي نحو شبكات Net5.5G. وستواصل Huawei التعاون مع WBBA وشركائها العالميين، مستفيدةً من معايير Net5.5G والحلول الذكية المتقدمة لتعزيز ازدهار الصناعة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2925095/iMAGE1.jpg