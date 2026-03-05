La WBBA publica los estándares mundiales de certificación y evaluación de preparación para Net5.5G, y Huawei presenta ofertas mejoradas de red de transporte IP Net5.5G para impulsar la vitalidad del sector

BEIJING, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC de 2026 en Barcelona, la Asociación Mundial de Banda Ancha (WBBA, por sus siglas en inglés), junto con socios de la industria mundial, publicó el libro blanco Evaluación y certificación de preparación para Net5.5G durante el Congreso de Desarrollo de Banda Ancha (BDC, por sus siglas en inglés). Este libro blanco proporciona un marco estandarizado para la evolución de las redes inteligentes destinado a empresas de telecomunicaciones y empresas en general de todo el mundo. En el mismo evento, Huawei anunció sus ofertas mejoradas de redes de transporte IP Net5.5G, lo cual contribuye a acelerar el camino del sector hacia el mundo inteligente.

Steven Zhao, mientras pronunciaba su discurso de apertura titulado "Hacia la era de la inteligencia total: Net5.5G lidera la innovación de IP inteligente" (PRNewsfoto/Huawei)

La WBBA publicó los estándares de certificación y evaluación de preparación para Net5.5G, con lo cual estableció el primer marco de evaluación unificado a nivel mundial para redes inteligentes.

El libro blanco presenta el Índice de Desarrollo de Redes IP, el primer marco de evaluación y clasificación del mundo que abarca redes de campus, redes de transporte IP y redes de centros de datos. Este documento ofrece a las empresas de telecomunicaciones y empresas en general un estándar de referencia y una dirección clara acerca de la evaluación del desarrollo de redes, además de que impulsará el despliegue comercial mundial y la evolución inteligente.

Por otro lado, el programa Net5.5G Pioneer, liderado por la WBBA, ha progresado de forma constante; actualmente, la matriz mundial de pioneros incluye a 32 pioneros visionarios, 6 pioneros regionales y 44 pioneros empresariales.

Huawei anunció ofertas mejoradas de redes de transporte IP Net5.5G, las cuales se alinean completamente con los nuevos estándares.

Steven Zhao, vicepresidente de la Línea de Productos de Comunicación de Datos de Huawei, afirmó: "para recibir la era de la inteligencia total, la WBBA promueve la integración profunda de las redes y la IA basándose en Net5.5G, y Huawei ha mejorado las redes de transporte IP en tres dimensiones: resiliencia de seguridad, percepción multidimensional y autonomía de red. Estos esfuerzos permiten a las empresas de telecomunicaciones construir una base de red IP inteligente Net5.5G para salvaguardar la experiencia de servicio, acelerar la monetización y mejorar la eficiencia, lo cual inicia un nuevo capítulo de conectividad inteligente".

Prácticas a nivel mundial: Net5.5G pasa de los estándares al valor comercial en el mundo real

Operadores líderes y actores clave del sector presentaron sus prácticas más recientes de Net5.5G. Orange Group de Francia convierte sus redes en una plataforma preparada para la IA mediante el aprovechamiento de redes de transporte y acceso de gran ancho de banda, inteligentes, ágiles, eficientes, seguras y confiables. CTM en Macao (China) construyó una red de transporte inteligente con Net5.5G AI WAN. La empresa utilizó la percepción impulsada por el entrenamiento y la inferencia de IA para identificar el tráfico de video cifrado y permitir el marketing de precisión y la garantía de experiencia a nivel de aplicación, lo que disminuyó la pérdida de clientes e impulsó el promedio de ingresos por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés). Por su parte, IGA en Turquía empleó la toma de decisiones impulsada por la IA para reducir en un 20% los tiempos de espera en la programación de las tres pistas. Gracias a una capacidad de red confiable que garantiza un manejo de equipaje seguro y visualizado en tiempo real, el aeropuerto aprovechó la inteligencia digital para mejorar la seguridad de la aviación y ofrecer una experiencia de red excepcional para los pasajeros. IGA se ha convertido en un ejemplo destacado de desarrollo eficiente, ecológico y resiliente entre los aeropuertos centrales globales.

De cara al futuro, la WBBA hace un llamado a las organizaciones del sector a nivel mundial para profundizar la colaboración e impulsar innovaciones en estándares tecnológicos, políticas sectoriales y prácticas comerciales para la evolución inteligente hacia Net5.5G. Huawei continuará su colaboración con la WBBA y sus aliados globales para aprovechar los estándares Net5.5G y soluciones inteligentes de vanguardia y promover la prosperidad de la industria.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925144/iMAGE1.jpg

FUENTE Huawei