WBBA Merilis Standar Penilaian dan Sertifikasi Kesiapan Net5.5G Global, Huawei Perkenalkan Solusi Jaringan IP Bearer Net5.5G Versi Terbaru untuk Mendorong Perkembangan Industri

WBBA memperkenalkan standar penilaian dan sertifikasi kesiapan Net5.5G sebagai kerangka penilaian terpadu berskala global pertama untuk jaringan cerdas.

Laporan WBBA tersebut memperkenalkan IP Network Development Index, kerangka penilaian dan pemeringkatan pertama di dunia yang mencakup jaringan kampus, jaringan IP bearer, dan jaringan pusat data. Kerangka ini menjadi standar referensi dan arah yang jelas bagi operator dan perusahaan dalam mengevaluasi perkembangan jaringan, sekaligus mendorong implementasi komersial dan evolusi jaringan cerdas di seluruh dunia.

Sementara, Net5.5G Pioneer Program yang dipimpin oleh WBBA terus mencapai perkembangan. Saat ini, matriks pionir global program tersebut telah mencakup 32 visionary pioneer, 6 region pioneer, dan 44 business pioneer.

Huawei meluncurkan solusi IP bearer network Net5.5G versi terbaru yang memenuhi standar tersebut.

Steven Zhao, Vice President, Data Communication Product Line, Huawei, mengatakan, "Untuk menyambut era All Intelligence, WBBA mendorong integrasi yang lebih mendalam antara jaringan dan AI berbasiskan Net5.5G. Huawei juga telah memperbarui jaringan IP bearer dalam tiga aspek utama, yaitu daya tahan keamanan, kesadaran multidimensi, dan otonomi jaringan. Upaya tersebut membantu operator membangun fondasi jaringan IP cerdas Net5.5G untuk menjaga kualitas layanan, mempercepat monetisasi, serta meningkatkan efisiensi, sekaligus membuka babak baru konektivitas cerdas."

Praktik Global: Net5.5G mulai memberikan valuasi bisnis yang nyata

Sejumlah operator dan pelaku industri terkemuka juga mempresentasikan praktik terbaru tentang implementasi Net5.5G. Di Prancis, Orange Group mengembangkan jaringannya menjadi platform yang siap mendukung AI dengan memanfaatkan jaringan transport dan akses yang memiliki bandwidth tinggi, cerdas, fleksibel, efisien, aman, dan andal. Di Makau (Tiongkok), CTM membangun jaringan bearer cerdas menggunakan Net5.5G AI WAN. Didukung kemampuan persepsi berbasiskan AI untuk pelatihan dan inferensi, CTM mengidentifikasi trafik video terenkripsi, serta menjalankan program pemasaran yang lebih akurat dan memberikan jaminan pengalaman penggunaan aplikasi. Hal tersebut turut mengurangi tingkat pelanggan yang berhenti berlangganan dan meningkatkan Average Revenue Per User (ARPU). Di sisi lain, IGA di Türkiye memanfaatkan pengambilan keputusan berbasiskan AI untuk mempersingkat waktu tunggu dalam penjadwalan tiga landasan pacu hingga 20%. Didukung kapasitas jaringan yang andal untuk menjamin proses penanganan bagasi secara visual dan real time, bandara ini memanfaatkan kecerdasan digital untuk meningkatkan keselamatan penerbangan, serta mewujudkan pengalaman jaringan yang lebih baik bagi penumpang. IGA kini menjadi contoh penting dalam pengembangan bandara global yang efisien, ramah lingkungan, dan tangguh.

Ke depan, WBBA mengajak asosiasi industri di seluruh dunia untuk memperkuat kolaborasi dan mendorong inovasi dalam standar teknologi, kebijakan industri, serta praktik komersial guna mempercepat evolusi menuju Net5.5G.

SOURCE Huawei