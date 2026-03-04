WBBA publikuje globalne standardy oceny gotowości do wprowadzenia i certyfikacji Net5.5G; Huawei prezentuje ulepszoną ofertę sieci IP Net5.5G w celu pobudzenia nowej dynamiki branży

PEKIN, 4 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas MWC Barcelona 2026 World Broadband Association (WBBA) wspólnie z globalnymi partnerami branżowymi opublikowało białą księgę oceny gotowości do wprowadzenia i certyfikacji Net5.5G w trakcie Kongresu Rozwoju Sieci Szerokopasmowej (BDC). Dokument ten zapewnia ustandaryzowane ramy ewolucji inteligentnych sieci dla operatorów i przedsiębiorstw na całym świecie. Podczas tego samego wydarzenia Huawei ogłosił ulepszoną ofertę sieci IP Net5.5G, pomagając przyspieszyć wejście branży w inteligentny świat.

Steven Zhao, delivering a keynote speech titled "Moving Towards the All Intelligence Era, Net5.5G Leads Intelligent IP Innovation"

WBBA opublikowało standardy oceny gotowości do wprowadzenia i certyfikacji Net5.5G, ustanawiając pierwsze na świecie, globalnie ujednolicone ramy oceny inteligentnych sieci

Biała księga wprowadza Wskaźnik Rozwoju Sieci IP - pierwsze na świecie ramy oceny i rankingu obejmujące sieci kampusowe, sieci nośne IP typu oraz sieci centrów danych. Zapewnia on operatorom i przedsiębiorstwom standard referencyjny oraz jasny kierunek oceny rozwoju sieci, a także będzie napędzał globalne wdrożenia komercyjne i inteligentną ewolucję.

Jednocześnie program Net5.5G Pioneer Program prowadzony przez WBBA systematycznie się rozwija, a globalna sieć pionierów obejmuje obecnie 32 pionierów wizjonerskich, 6 pionierów regionalnych oraz 44 pionierów biznesowych.

Huawei ogłosił ulepszoną ofertę sieci IP Net5.5G, w pełni zgodną z nowymi standardami

Steven Zhao, wiceprezes linii rozwiązań do transmisji danych w Huawei, powiedział: „Aby wejść w erę pełnej inteligencji, WBBA promuje pogłębioną integrację sieci i AI w oparciu o Net5.5G; Huawei zmodernizował sieci nośne IP w trzech wymiarach - odporności i bezpieczeństwa, wielowymiarowej percepcji oraz autonomii sieci. Działania te umożliwiają operatorom budowę inteligentnych fundamentów sieci IP Net5.5G chroniących jakość usług, przyspieszających monetyzację oraz zwiększających efektywność, otwierając nowy rozdział inteligentnej łączności".

Globalne praktyki: Net5.5G przechodzi od standardów do rzeczywistej wartości biznesowej

Czołowi operatorzy i uczestnicy rynku zaprezentowali najnowsze praktyki Net5.5G. Francuska grupa Orange przekształca swoje sieci w platformę przygotowaną na AI, wykorzystując wysoką przepustowość oraz inteligentne, elastyczne, wydajne, zaufane i niezawodne sieci transmisyjne i dostępowe. CTM w Makau (Chiny) zbudował inteligentną sieć nośną z wykorzystaniem Net5.5G AI WAN. Wykorzystał percepcję opartą na trenowaniu i wnioskowaniu AI do identyfikacji szyfrowanego ruchu wideo oraz umożliwienia precyzyjnego marketingu i zapewnienia jakości doświadczenia na poziomie aplikacji, ograniczając odpływ klientów i zwiększając średni przychód na użytkownika (ARPU). Z kolei IGA w Turcji wykorzystała podejmowanie decyzji oparte na AI do skrócenia czasu oczekiwania w harmonogramie trzech pasów startowych o 20%. Dzięki niezawodnej przepustowości sieci zapewniającej bezpieczną i działającą w czasie rzeczywistym wizualizację obsługi bagażu lotnisko wykorzystało inteligencję cyfrową do podniesienia poziomu bezpieczeństwa lotniczego i zapewnienia wyjątkowych doświadczeń sieciowych pasażerom. IGA stała się wzorcowym przykładem efektywnego, ekologicznego i odpornego rozwoju wśród globalnych portów lotniczych przesiadkowych.

WBBA wzywa globalne organizacje branżowe do pogłębiania współpracy oraz napędzania innowacji w obszarach standardów technologicznych, polityk branżowych i praktyk komercyjnych w celu inteligentnej ewolucji do Net5.5G. Huawei będzie nadal współpracować z WBBA i globalnymi partnerami, wykorzystując standardy Net5.5G oraz zaawansowane inteligentne rozwiązania, aby wspierać rozwój całej branży.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2925095/iMAGE1.jpg