La WBBA publie des normes mondiales d'évaluation de l'état de préparation et de certification pour le réseau Net5.5G, et Huawei dévoile des offres de réseaux intelligents IP Net5.5G améliorés pour stimuler la nouvelle vitalité de l'industrie

BEIJING, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2026, la World Broadband Association (WBBA), en collaboration avec des partenaires industriels mondiaux, a publié le livre blanc Net5.5G Readiness Assessment and Certification au cours du Broadband Development Congress (BDC). Le livre blanc fournit un cadre normalisé pour l'évolution des réseaux intelligents pour les opérateurs et les entreprises du monde entier. Lors du même événement, Huawei a annoncé la mise à niveau de ses offres de réseaux intelligents IP Net5.5G, contribuant ainsi à accélérer l'entrée de l'industrie dans le monde intelligent.

Steven Zhao, delivering a keynote speech titled "Moving Towards the All Intelligence Era, Net5.5G Leads Intelligent IP Innovation"

La WBBA a publié les normes d'évaluation et de certification de l'état de préparation à la technologie Net5.5G, établissant ainsi le premier cadre d'évaluation unifié au niveau mondial pour les réseaux intelligents.

Le livre blanc présente l'indice de développement des réseaux IP, le premier cadre d'évaluation et de classement au monde couvrant les réseaux de campus, les réseaux intelligents IP Net5.5G et les réseaux de centres de données. Il fournit aux opérateurs et aux entreprises une norme de référence et une orientation claire pour l'évaluation du développement du réseau, et favorisera le déploiement commercial et l'évolution intelligente à l'échelle mondiale.

Entre-temps, le programme Net5.5G Pioneer, dirigé par la WBBA, a fait des progrès constants, la matrice mondiale des pionniers comprenant désormais 32 pionniers visionnaires, 6 pionniers régionaux et 44 pionniers commerciaux.

Huawei a annoncé la mise à niveau de ses offres de réseaux réseaux intelligents IP Net5.5G, qui sont entièrement alignées sur les nouvelles normes.

Steven Zhao, vice-président de la ligne de produits de communication de données de Huawei, a déclaré : « Pour entrer dans l'ère de l'intelligence globale, WBBA encourage l'intégration approfondie des réseaux et de l'IA sur la base du Net5.5G, et Huawei a mis à niveau les réseaux intelligents IP dans trois dimensions : la résilience de la sécurité, la conscience multidimensionnelle et l'autonomie du réseau. Ces efforts permettent aux opérateurs de construire un réseau IP intelligent Net5.5G afin de préserver l'expérience du service, d'accélérer la monétisation et d'améliorer l'efficacité, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de la connectivité intelligente. »

Pratiques mondiales: Net5.5G des normes à la valeur commerciale réelle

Les principaux opérateurs et acteurs du secteur ont présenté leurs dernières pratiques Net5.5G. Le groupe français Orange transforme ses réseaux en une plateforme prête pour l'IA, en s'appuyant sur des réseaux de transport et d'accès à large bande passante, intelligents et agiles, efficaces, fiables et de confiance. CTM à Macao (Chine) a construit un réseau intelligent avec Net5.5G AI WAN. Elle s'est appuyée sur l'apprentissage de l'IA et la perception par inférence pour identifier le trafic vidéo crypté et permettre un marketing de précision et une assurance de l'expérience au niveau de l'application, réduisant ainsi le taux d'attrition des clients et augmentant le revenu moyen par utilisateur (ARPU). De son côté, l'IGA de Türkiye a tiré parti d'un processus décisionnel piloté par l'IA pour réduire de 20 % les temps d'attente liés à la programmation des trois pistes. Doté d'une capacité de réseau fiable qui garantit une manutention des bagages sûre et visualisée en temps réel, l'aéroport a exploité l'intelligence numérique pour renforcer la sécurité aérienne et offrir aux passagers une expérience de réseau exceptionnelle. L'IGA est devenue un exemple de développement efficace, écologique et résilient parmi les plates-formes aéroportuaires mondiales.

Pour l'avenir, la WBBA invite les organisations industrielles mondiales à approfondir leur collaboration et à favoriser les innovations en matière de normes technologiques, de politiques industrielles et de pratiques commerciales en vue d'une évolution intelligente vers la technologie Net5.5G. Huawei continuera à travailler avec WBBA et ses partenaires mondiaux, en s'appuyant sur les normes Net5.5G et les solutions intelligentes de pointe pour promouvoir la prospérité de l'industrie.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2925095/iMAGE1.jpg