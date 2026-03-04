WBBA vydáva globálne štandardy hodnotenia a certifikácie pripravenosti na Net5.5G a spoločnosť Huawei predstavuje vylepšené ponuky sietí Net5.5G s IP nosičmi na podporu vitality nového odvetvia
Mar 04, 2026, 15:18 ET
PEKING, 4. marca 2026 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu MWC Barcelona 2026 vydala Svetová asociácia pre širokopásmové pripojenie (WBBA) spolu s globálnymi partnermi z odvetvia počas Kongresu pre rozvoj širokopásmového pripojenia (BDC) bielu knihu Hodnotenie a certifikácia pripravenosti na Net5.5G. Táto biela kniha poskytuje štandardizovaný rámec pre vývoj inteligentných sietí pre operátorov a podniky na celom svete. Na tom istom podujatí spoločnosť Huawei oznámila svoju vylepšenú ponuku IP sietí Net5.5G, ktoré pomôžu urýchliť cestu tohto odvetvia do inteligentného sveta.
Asociácia WBBA vydala štandardy hodnotenia a certifikácie pripravenosti na Net5.5G, čím zaviedla prvý globálny jednotný rámec hodnotenia inteligentných sietí.
Táto biela kniha zavádza index rozvoja IP sietí, prvý rámec na posúdenie a hodnotenie na svete, ktorý zahŕňa univerzitné siete, siete s IP nosičmi a siete dátových centier. Poskytuje operátorom a podnikom referenčný štandard a jasný smer pre hodnotenie rozvoja siete a bude hnacou silou globálneho komerčného nasadenia a inteligentného vývoja.
Medzitým priekopnícky program Net5.5G pod vedením WBBA zaznamenal stabilný pokrok a globálna matica novátorov teraz zahŕňa 32 vizionárskych priekopníkov, 6 regionálnych priekopníkov a 44 obchodných priekopníkov.
Spoločnosť Huawei oznámila aktualizovanú ponuku sietí Net5.5G IP, ktoré sú plne v súlade s novými štandardmi.
Steven Zhao, viceprezident pre produktovú radu dátovej komunikácie spoločnosti Huawei, povedal: „V snahe prijať éru všeobecnej inteligencie asociácia WBBA podporuje hĺbkovú integráciu sietí a umelej inteligencie založenú na Net5.5G a spoločnosť Huawei zmodernizovala siete IP nosičov v troch dimenziách – odolnosť zabezpečenia, viacrozmerné povedomie a autonómia siete." Toto úsilie umožňuje operátorom vybudovať základ inteligentnej IP siete Net5.5G na ochranu skúseností so službami, urýchlenie monetizácie a zvýšenie efektívnosti, čím sa začína nová kapitola inteligentnej konektivity."
Globálne postupy: Net5.5G prechádza od štandardov k reálnej obchodnej hodnote
Poprední operátori a hráči v tomto odvetví predstavili svoje najnovšie postupy v oblasti Net5.5G. Francúzska skupina Orange premieňa svoje siete na platformu pripravenú na umelú inteligenciu, využívajúc vysokorýchlostné, inteligentné a agilné, efektívne, dôveryhodné a spoľahlivé dopravné a prístupové siete. Spoločnosť CTM v Macau (Čína) vybudovala inteligentnú sieť nosičov s Net5.5G AI WAN. Využila tréning umelej inteligencie a vnímanie založené na inferencii na identifikáciu šifrovanej video prevádzky a umožnila presný marketing a zabezpečenie skúseností na úrovni aplikácií, čím sa znížil odchod zákazníkov a zvýšil sa priemerný výnos na používateľa (ARPU). Medzitým spoločnosť IGA v Turecku využila rozhodovanie riadené umelou inteligenciou na skrátenie čakacích dôb na plánovanie letov na troch dráhach o 20 %. Vďaka spoľahlivej sieťovej kapacite, ktorá zaisťuje bezpečnú a v reálnom čase vizualizovanú manipuláciu s batožinou, letisko využilo digitálnu inteligenciu na zvýšenie bezpečnosti letectva a poskytnutie výnimočného sieťového zážitku pre cestujúcich. Spoločnosť IGA sa stala žiarivým príkladom efektívneho, ekologického a odolného rozvoja medzi globálnymi letiskovými uzlami.
Asociácia WBBA s výhľadom do budúcnosti vyzýva globálne priemyselné organizácie, aby prehĺbili spoluprácu a podporili inovácie v technologických štandardoch, priemyselných politikách a obchodných praktikách pre inteligentný vývoj smerom k Net5.5G. Spoločnosť Huawei bude naďalej spolupracovať s WBBA a globálnymi partnermi a využívať štandardy Net5.5G a najmodernejšie inteligentné riešenia na podporu prosperity odvetvia.
