WBBAがグローバルなNet5.5G対応評価と認証基準を発表、Huaweiは業界の新たな活力を促進するNet5.5G IPベアラネットワークのアップグレード製品を公開

北京、2026年3月4日 /PRNewswire/ -- 「MWC Barcelona 2026」において、世界ブロードバンド協会（WBBA）は世界の業界パートナーと共に、「Broadband Development Congress（BDC）」にて「Net5.5G Readiness Assessment and Certification」ホワイトペーパーを発表しました。このホワイトペーパーは、世界中の通信事業者や企業向けに、インテリジェントなネットワーク進化のための標準化されたフレームワークを提供するものです。同イベントにおいて、HuaweiはアップグレードされたNet5.5G IPベアラネットワーク製品を発表し、業界のインテリジェント化への移行を加速する取り組みを後押ししました。

WBBAはNet5.5G対応評価と認証基準を発表し、インテリジェント・ネットワークのための世界初となる統一評価フレームワークを確立しました。

Steven Zhao, delivering a keynote speech titled "Moving Towards the All Intelligence Era, Net5.5G Leads Intelligent IP Innovation"

このホワイトペーパーでは、キャンパスネットワーク、IPベアラネットワーク、およびデータセンターネットワークを網羅する世界初の評価・ランキングフレームワークである「IP Network Development Index」を紹介しています。これにより、通信事業者や企業にネットワーク開発を評価するための参照基準と明確な方向性が示され、グローバルな商業展開とインテリジェントな進化が推進されます。

一方、WBBAが主導する「Net5.5G Pioneer Program」は着実に進展しており、現在のグローバル・パイオニア・マトリックスには、32のビジョナリー・パイオニア、6のリージョン・パイオニア、および44のビジネス・パイオニアが含まれています。

Huaweiは、新規格に完全に適合したNet5.5G IPベアラネットワークのアップグレード製品を発表しました。

Huaweiデータ通信製品ラインのバイスプレジデントであるSteven Zhao氏は次のように述べました。「オールインテリジェンス時代を迎えるにあたり、WBBAはNet5.5GをベースとしたネットワークとAIの深い統合を推進しています。Huaweiは、セキュリティ・レジリエンス、多次元認識、およびネットワーク自律性の3つの側面でIPベアラネットワークをアップグレードしました。これらの取り組みにより、通信事業者はNet5.5GインテリジェントIPネットワーク基盤を構築し、サービス体験を保護し、収益化を加速させ、効率を高めることができ、インテリジェント・コネクティビティの新たな章をリードできるようになります。」

グローバルな実践：標準から現実のビジネス価値へと移行するNet5.5G

主要な通信事業者や業界プレーヤーが、Net5.5Gの最新事例を披露しました。フランスのOrange Groupは、高帯域幅、インテリジェントかつアジャイル、効率的、そして信頼性の高いトランスポート・アクセスネットワークを活用し、自社ネットワークをAI対応プラットフォームへと変貌させています。マカオ（中国）のCTMは、「Net5.5G AI WAN」を用いてインテリジェント・ベアラネットワークを構築しました。同社は、AIトレーニングと推論主導の知覚を活用して暗号化されたビデオトラフィックを識別し、精密なマーケティングとアプリケーションレベルのエクスペリエンス保証を可能にすることで、顧客の解約を減らし、ARPU（ユーザー1人あたりの平均収入）を向上させました。一方、トルコのIGAは、AI主導の意思決定を活用して3本の滑走路のスケジューリング待ち時間を20%削減しました。安全でリアルタイムに可視化された手荷物処理を保証する信頼性の高いネットワーク能力により、同空港はデジタル・インテリジェンスを駆使して航空安全を強化し、乗客に卓越したネットワーク体験を提供しています。IGAは、世界のハブ空港の中でも、効率的、環境に優しく、かつレジリエンスのある開発の優れた手本となっています。

WBBAは今後、世界の業界団体に対し、Net5.5Gへのインテリジェントな進化に向けた技術標準、業界政策、および商慣行における協力を深め、イノベーションを推進するよう呼びかけています。Huaweiは引き続きWBBAおよびグローバルパートナーと協力し、Net5.5G標準と最先端のインテリジェントソリューションを活用して業界の繁栄を促進していきます。

SOURCE Huawei