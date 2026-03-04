WBBA выпускает глобальные стандарты оценки готовности и сертификации Net5.5G, а Huawei представляет обновленные решения по IP-транспортным сетям Net5.5G для стимулирования нового этапа отраслевого развития

ПЕКИН, 4 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC 2026 в Барселоне, в ходе Конгресса по развитию широкополосной связи (Broadband Development Congress, BDC) Всемирная ассоциация широкополосной связи (World Broadband Association, WBBA) совместно с глобальными отраслевыми партнерами выпустила Белую книгу (white paper) на тему Оценка готовности и сертификация Net5.5G (Net5.5G Readiness Assessment and Certification). Белая книга формирует стандартизированную основу для развития интеллектуальных сетей и предназначена для операторов и предприятий во всем мире. На том же мероприятии компания Huawei объявила о выпуске обновленных решений по IP-транспортным сетям Net5.5G, призванных ускорить вступление отрасли в интеллектуальную эпоху.

Steven Zhao, delivering a keynote speech titled "Moving Towards the All Intelligence Era, Net5.5G Leads Intelligent IP Innovation"

WBBA представила стандарты оценки готовности и сертификации Net5.5G, создав первую в мире унифицированную систему оценки для интеллектуальных сетей.

В Белой книге представлен Индекс развития IP-сетей (IP Network Development Index) — это первая в мире система оценки и ранжирования, охватывающая кампусные сети, IP-транспортные сети и сети центров обработки данных. Индекс предоставляет операторам и предприятиям эталонный стандарт и четкие ориентиры для оценки уровня развития сетевой инфраструктуры и будет стимулировать глобальное коммерческое внедрение и интеллектуальную эволюцию сетей.

Тем временем, программа Net5.5G Pioneer, реализуемая WBBA, демонстрирует устойчивый прогресс: глобальная матрица пионеров уже включает 32 технологических визионера, 6 региональных пионеров и 44 бизнес-пионера.

Компания Huawei объявила об обновлении решений по IP-транспортным сетям Net5.5G в полном соответствии с новыми стандартами.

Стивен Чжао (Steven Zhao), вице-президент линейки продуктов Huawei для передачи данных, отметил: «Чтобы успешно войти в эпоху всеобъемлющего интеллекта, WBBA продвигает углубленную интеграцию сетей и искусственного интеллекта на основе Net5.5G, а Huawei модернизировала IP-транспортные сети по трем ключевым направлениям — устойчивость к угрозам безопасности, многомерная осведомленность и автономия сети. Эти инициативы позволяют операторам создавать интеллектуальную IP-сетевую основу Net5.5G для обеспечения высокого качества обслуживания, ускорения монетизации и повышения эффективности, что открывает новую главу в истории развития интеллектуальной связи».

Мировая практика: Net5.5G переходит от стандартов к созданию реальной бизнес-ценности

Ведущие операторы и отраслевые компании представили свои последние достижения в сфере Net5.5G. Orange Group (Франция) превращает свои сети в платформу, готовую к использованию искусственного интеллекта, опираясь на высокую пропускную способность, интеллектуальные и гибкие, эффективные, проверенные и надежные транспортные сети и сети доступа. CTM в Макао (Китай) создала интеллектуальную транспортную сеть на основе Net5.5G AI WAN. Используя механизмы восприятия, основанные на обучении и инференсе ИИ, компания научилась идентифицировать зашифрованный видеотрафик, обеспечивать точный маркетинг и гарантировать качество обслуживания на уровне приложений, что позволило снизить отток клиентов и повысить средний доход на одного пользователя (ARPU). В свою очередь, аэропорт IGA в Стамбуле (Турция) использовал технологию искусственного интеллекта для поддержки принятия решений, что помогло на 20% сократить время ожидания при планировании трафика на трех взлетно-посадочных полосах. Аэропорт, оснащенный надежной сетевой инфраструктурой, обеспечивающей безопасную обработку багажа с визуализацией в режиме реального времени, задействует цифровые интеллектуальные технологии для повышения безопасности полетов и обеспечения исключительного качества обслуживания пассажиров. Аэропорт IGA стал ярким примером эффективного, экологически чистого и устойчивого развития среди аэропортов мирового значения.

Заглядывая в будущее, WBBA призывает глобальные отраслевые организации углублять сотрудничество и стимулировать инновации в области технологических стандартов, отраслевой политики и коммерческой практики для интеллектуального перехода к сети Net5.5G. Компания Huawei продолжит работу с WBBA и глобальными партнерами, используя стандарты Net5.5G и передовые интеллектуальные решения для содействия процветанию отрасли.

