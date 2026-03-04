WBBA выпускает глобальные стандарты оценки готовности и сертификации Net5.5G, а Huawei представляет обновленные решения по IP-транспортным сетям Net5.5G для стимулирования нового этапа отраслевого развития

News provided by

Huawei

Mar 04, 2026, 15:01 ET

ПЕКИН, 4 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC 2026 в Барселоне, в ходе Конгресса по развитию широкополосной связи (Broadband Development Congress, BDC) Всемирная ассоциация широкополосной связи (World Broadband Association, WBBA) совместно с глобальными отраслевыми партнерами выпустила Белую книгу (white paper) на тему Оценка готовности и сертификация Net5.5G (Net5.5G Readiness Assessment and Certification). Белая книга формирует стандартизированную основу для развития интеллектуальных сетей и предназначена для операторов и предприятий во всем мире. На том же мероприятии компания Huawei объявила о выпуске обновленных решений по IP-транспортным сетям Net5.5G, призванных ускорить вступление отрасли в интеллектуальную эпоху.

Continue Reading
Steven Zhao, delivering a keynote speech titled "Moving Towards the All Intelligence Era, Net5.5G Leads Intelligent IP Innovation"
Steven Zhao, delivering a keynote speech titled "Moving Towards the All Intelligence Era, Net5.5G Leads Intelligent IP Innovation"

WBBA представила стандарты оценки готовности и сертификации Net5.5G, создав первую в мире унифицированную систему оценки для интеллектуальных сетей.

В Белой книге представлен Индекс развития IP-сетей (IP Network Development Index) — это первая в мире система оценки и ранжирования, охватывающая кампусные сети, IP-транспортные сети и сети центров обработки данных. Индекс предоставляет операторам и предприятиям эталонный стандарт и четкие ориентиры для оценки уровня развития сетевой инфраструктуры и будет стимулировать глобальное коммерческое внедрение и интеллектуальную эволюцию сетей.

Тем временем, программа Net5.5G Pioneer, реализуемая WBBA, демонстрирует устойчивый прогресс: глобальная матрица пионеров уже включает 32 технологических визионера, 6 региональных пионеров и 44 бизнес-пионера.

Компания Huawei объявила об обновлении решений по IP-транспортным сетям Net5.5G в полном соответствии с новыми стандартами.

Стивен Чжао (Steven Zhao), вице-президент линейки продуктов Huawei для передачи данных, отметил: «Чтобы успешно войти в эпоху всеобъемлющего интеллекта, WBBA продвигает углубленную интеграцию сетей и искусственного интеллекта на основе Net5.5G, а Huawei модернизировала IP-транспортные сети по трем ключевым направлениям — устойчивость к угрозам безопасности, многомерная осведомленность и автономия сети. Эти инициативы позволяют операторам создавать интеллектуальную IP-сетевую основу Net5.5G для обеспечения высокого качества обслуживания, ускорения монетизации и повышения эффективности, что открывает новую главу в истории развития интеллектуальной связи».

Мировая практика: Net5.5G переходит от стандартов к созданию реальной бизнес-ценности

Ведущие операторы и отраслевые компании представили свои последние достижения в сфере Net5.5G. Orange Group (Франция) превращает свои сети в платформу, готовую к использованию искусственного интеллекта, опираясь на высокую пропускную способность, интеллектуальные и гибкие, эффективные, проверенные и надежные транспортные сети и сети доступа. CTM в Макао (Китай) создала интеллектуальную транспортную сеть на основе Net5.5G AI WAN. Используя механизмы восприятия, основанные на обучении и инференсе ИИ, компания научилась идентифицировать зашифрованный видеотрафик, обеспечивать точный маркетинг и гарантировать качество обслуживания на уровне приложений, что позволило снизить отток клиентов и повысить средний доход на одного пользователя (ARPU). В свою очередь, аэропорт IGA в Стамбуле (Турция) использовал технологию искусственного интеллекта для поддержки принятия решений, что помогло на 20% сократить время ожидания при планировании трафика на трех взлетно-посадочных полосах. Аэропорт, оснащенный надежной сетевой инфраструктурой, обеспечивающей безопасную обработку багажа с визуализацией в режиме реального времени, задействует цифровые интеллектуальные технологии для повышения безопасности полетов и обеспечения исключительного качества обслуживания пассажиров. Аэропорт IGA стал ярким примером эффективного, экологически чистого и устойчивого развития среди аэропортов мирового значения.

Заглядывая в будущее, WBBA призывает глобальные отраслевые организации углублять сотрудничество и стимулировать инновации в области технологических стандартов, отраслевой политики и коммерческой практики для интеллектуального перехода к сети Net5.5G. Компания Huawei продолжит работу с WBBA и глобальными партнерами, используя стандарты Net5.5G и передовые интеллектуальные решения для содействия процветанию отрасли.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2925095/iMAGE1.jpg 

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Huawei veröffentlicht 115 industrielle Intelligenz-Showcases mit globalen Kunden und stellt auf dem MWC 2026 gemeinsam mit Partnern 22 industrielle Intelligenz-Lösungen vor

Huawei veröffentlicht 115 industrielle Intelligenz-Showcases mit globalen Kunden und stellt auf dem MWC 2026 gemeinsam mit Partnern 22 industrielle Intelligenz-Lösungen vor

Während des MWC Barcelona 2026 stellte Huawei gemeinsam mit seinen Kunden im Rahmen des Industrial Digital and Intelligent Transformation Summit 2026 ...
Huawei présente 115 expositions sur l'intelligence industrielle à des clients mondiaux et lance 22 solutions d'intelligence industrielle auprès de partenaires au MWC 2026

Huawei présente 115 expositions sur l'intelligence industrielle à des clients mondiaux et lance 22 solutions d'intelligence industrielle auprès de partenaires au MWC 2026

Lors du MWC Barcelona 2026, Huawei a présenté 115 expositions sur l'intelligence industrielle, en collaboration avec ses clients, au cours du Sommet...
More Releases From This Source

Explore

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Internet Technology

Internet Technology

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics