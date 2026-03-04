WBBA vydává globální standardy pro hodnocení a certifikaci připravenosti pro Net5.5G, Huawei představuje vylepšené nabídky IP přenosových sítí Net5.5G obnovující vitalitu odvětví
Mar 04, 2026, 14:30 ET
PEKING, 4. března 2026 /PRNewswire/ -- Světová širokopásmová asociace (WBBA) vydala společně s globálními partnery z oboru na veletrhu MWC Barcelona 2026 v rámci kongresu o rozvoji širokopásmového připojení Broadband Development Congress (BDC) bílou knihu na téma hodnocení a certifikace připravenosti pro Net5.5G. Dokument poskytuje standardizovaný rámec pro inteligentní vývoj sítí operátorům a podnikům po celém světě. Na stejné akci společnost Huawei oznámila své upgradované nabídky IP přenosové sítě Net5.5G, které pomáhají celému odvětví rychleji vykročit do inteligentního světa.
WBBA vydává standardy pro hodnocení a certifikaci připravenosti Net5.5G jako první globální jednotný rámec hodnocení inteligentních sítí
Bílá kniha představuje IP Network Development Index, první rámec pro hodnocení a řazení na světě, který pokrývá kampusové sítě, IP přenosové sítě a sítě datových center. Jeho cílem je poskytnout operátorům a podnikům referenční standard a jasný směr pro hodnocení vývoje sítí a současně podpořit globální komerční nasazení a inteligentní vývoj této technologie.
Průkopnická iniciativa Net5.5G Pioneer Program pod vedením WBBA mezitím dosáhla stabilního rozvoje a globální síť účastníků nyní zahrnuje 32 vizionářských průkopníků, 6 regionálních průkopníků a 44 obchodních průkopníků.
Huawei představuje vylepšené nabídky IP přenosových sítí Net5.5G v souladu s novými standardy
Jak uvedl viceprezident produktové řady datových komunikací společnosti Huawei, Stephen Zhao: „V rámci vstupu do éry všudypřítomné inteligence podporuje WBBA hloubkovou integraci sítí a umělé inteligence na základě Net5.5G a společnost Huawei vylepšuje IP přenosové sítě ve třech rozměrech současně – po stránce odolnosti zabezpečení, multidimenzionální povědomí a autonomie sítě. Toto naše úsilí umožní operátorům vybudovat inteligentní IP síťovou základnu Net5.5G, která zajistí kvalitu zážitku ze služeb, urychlí monetizaci a zvýší efektivitu, aby tak zahájila novou kapitolu inteligentní konektivity."
Globální praxe: Net5.5G přechází od standardů k reálné obchodní hodnotě
Hlavní operátoři a aktéři v oboru zároveň představili své nejnovější postupy v oblasti Net5.5G. Francouzská skupina Orange Group mění své sítě v platformu připravenou pro AI, která využívá vysokou šířku pásma, inteligentní a agilní, efektivní, důvěryhodné a spolehlivé transportní a přístupové sítě. Společnost CTM v Macau (Čína) vybudovala inteligentní přenosovou síť s Net5.5G AI WAN. Využila také školení AI a inferencí řízeného vnímání k identifikaci šifrovaného video provozu, čímž umožnila přesný marketing a zajištění kvality uživatelské zkušenosti na úrovni aplikací pro omezení úbytku zákazníků a zvýšení průměrného výnosu na uživatele (Average Revenue Per User, ARPU). Letiště IGA v Turecku mezitím využilo rozhodování řízené AI ke snížení čekacích dob při plánování provozu tří ranvejí o 20 %. Díky spolehlivé kapacitě sítě, která zajišťuje bezpečné a vizualizované zpracování zavazadel v reálném čase, letiště využilo digitální inteligenci ke zvýšení bezpečnosti letecké dopravy a zajištění výjimečného síťového zážitku pro cestující. Letiště IGA se tak stalo mezi globálními letištními uzly zářným příkladem efektivního, ekologického a odolného rozvoje.
Asociace vyzývá WBBA do budoucna globální průmyslové organizace k prohloubení spolupráce a podpoře inovací v technologických standardech, průmyslových politikách a obchodních praktikách, což podpoří inteligentní evoluci k Net5.5G. Společnost Huawei je pak připravena i nadále společně s WBBA a globálními partnery pomocí standardů Net5.5G a špičkových inteligentních řešení přispívat k podpoře prosperity celého odvětví.
