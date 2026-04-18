Xinhua Silk Road：中国白酒メーカーのFenjiu、グローバル・サウス間の交流と協力の架け橋としての役割を担う

北京、2026年4月18日 /PRNewswire/ -- 中国 白酒メーカーのFenjiu Groupは、今後もグローバル・サウス諸国間のコミュニケーションの架け橋となり、協力の絆となり、友好の証人となることを誓うと、同グループのバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーを務めるWu Yuefeiは述べています。

Wuは2026 Global South Financiers Forumでの講演において、中国の酒類産業の第一線に根ざしたブランドとして、Fenjiuは山西省商人の精神を忠実に受け継いでいるだけでなく、新時代の現代的な企業統治を積極的に探求していると述べました。

(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

グリーン農業からデジタルトランスフォーメーション、チャネルへのアクセスからシナリオの共創まで、酒類業界は金融ツールの革新的な応用なしには発展することはできません。

Fenjiuは、グリーン・ファイナンスの革新的な実践を探求し、グローバル・サウスにおける「グリーンをゴールドに変える（turning green into gold）」ストーリーを共同で書き上げるために、すべてのパートナーと協力し続けると彼は付け加えました。

1500年の歴史を持つFenjiuは、景気循環に耐える自信があると、 Wuは述べています。Fenjiuは「忍耐強い資金（patient capital）」を支持しており、長期的な視野に立って産業基盤能力の構築、ブランドの育成、技術革新を支援することで、循環的な変動の中でも着実に前進を続けることができるようにします。

さらに、Fenjiuは 「消費者とともに未来を共創する 」というビジネス戦略を深く進めてきたとWu氏は述べています。デジタル化、インテリジェント化、文化革新を通じて、消費者との相互利益、ウィンウィンの結果、共通の繁栄を実現する新たなシナリオを創造しています。

将来的には、 Fenjiu はグローバル・パートナーと手を携えて、共に議論し、構築し、共有し、ウィン・ウィンの結果を達成するつもりであると、Wuは述べています。グリーンファイナンス、産業連携、価値共創などの分野を深く掘り下げ、グリーン開発に関するコンセンサスを協力の成果へと転換し、産業連携のビジョンを実践的な行動へと結びつけていきます。

2026 Global South Financiers Forumが3月25～26日に北京で開催され、「Illuminating Global South」をテーマに国内外から金融機関のトップ、専門家、業界リーダーが集まり、グリーンファイナンス連携の成果と今後の展望について意見交換を行いました。

原文リンク：https://en.imsilkroad.com/p/350219.html

SOURCE Xinhua Silk Road