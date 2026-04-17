Xinhua Silk Road: Fenjiu ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตไป๋จิ่วจากจีน มุ่งเป็นสะพานเชื่อมการสื่อสารและความร่วมมือกลุ่มประเทศโลกใต้
17 Apr, 2026, 22:21 CST
ปักกิ่ง, 17 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Fenjiu Group ผู้ผลิตไป๋จิ่วรายใหญ่ของจีน ประกาศความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงการสื่อสาร กระชับความร่วมมือ และเป็นประจักษ์พยานแห่งมิตรภาพในกลุ่มประเทศโลกใต้ ตามถ้อยแถลงของคุณ Wu Yuefei รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของกลุ่มบริษัทฯ
คุณ Wu ได้กล่าวในงานประชุม Global South Financiers Forum ประจำปี 2569 ว่า ในฐานะที่ Fenjiu เป็นแบรนด์ระดับแถวหน้าของอุตสาหกรรมไป๋จิ่วในประเทศจีน บริษัทฯ ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นสืบสานจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งของกลุ่มพ่อค้าซานซีเท่านั้น แต่ยังเดินหน้าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาลองค์กรสมัยใหม่ให้ก้าวหน้าในยุคปัจจุบันอีกด้วย
คุณ Wu กล่าวถึงแนวปฏิบัติในการฟื้นฟูแบรนด์ Fenjiu ว่า นับตั้งแต่การทำเกษตรกรรมสีเขียวไปจนถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และจากการขยายช่องทางเข้าถึงตลาดไปจนถึงการร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์การบริโภครูปแบบใหม่ อุตสาหกรรมไป๋จิ่วจะไม่สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนหากขาดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากเครื่องมือทางการเงิน
เขากล่าวเสริมว่า Fenjiu จะยังคงเดินหน้าผนึกกำลังกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อเฟ้นหาแนวทางใหม่ ๆ ในด้านการเงินสีเขียว พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิด "เปลี่ยนเขียวเป็นทอง" ให้เกิดขึ้นจริงในกลุ่มประเทศโลกใต้
นอกจากนี้ คุณ Wu ยังเปิดเผยว่า ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1,500 ปี คือรากฐานสำคัญที่ทำให้ Fenjiu มีความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับทุกวัฏจักรเศรษฐกิจ โดย Fenjiu ให้ความสำคัญกับ "เงินทุนระยะยาว" ที่มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถพื้นฐานของอุตสาหกรรม บ่มเพาะแบรนด์ และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล เพื่อให้เติบโตอย่างมั่นคงก้าวหน้าท่ามกลางความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ
คุณ Wu ยังกล่าวด้วยว่า Fenjiu ได้รุกเดินหน้ากลยุทธ์ทางธุรกิจตามแนวคิด "ร่วมสร้างอนาคตไปพร้อมกับผู้บริโภค" อย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งยกระดับสู่ยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมิติใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตร่วมกันและสร้างผลประโยชน์แบบวินวินให้แก่ทุกฝ่าย
ในอนาคตข้างหน้า คุณ Wu เน้นย้ำว่า Fenjiu จะจับมือกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อร่วมหารือ สร้างสรรค์ และแบ่งปันความสำเร็จร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะขยายผลความร่วมมือเชิงลึกในด้านต่าง ๆ เช่น การเงินสีเขียว การผนึกกำลังในภาคอุตสาหกรรม และการร่วมสร้างมูลค่า เพื่อแปรเปลี่ยนฉันทามติว่าด้วยการพัฒนาสีเขียวให้เป็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม และผลักดันวิสัยทัศน์ความร่วมมือทางอุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติจริง
อนึ่ง การประชุม Global South Financiers Forum ประจำปี 2569 ได้มีขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม ที่ผ่านมา ในหัวข้อ "Illuminating Global South" โดยได้รวมตัวผู้นำสถาบันการเงิน ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรแถวหน้าในแวดวงอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความสำเร็จและทิศทางในอนาคตของความร่วมมือด้านการเงินสีเขียว
