Xinhua Silk Road: Pengeluar Baijiu China Fenjiu terus berperanan sebagai jambatan komunikasi dan kerjasama Selatan Global

BEIJING, 18 April 2026 /PRNewswire/ -- Pengeluar baijiu China, Fenjiu Group, berikrar untuk terus berperanan sebagai jambatan komunikasi, penghubung kerjasama, serta saksi persahabatan dalam kalangan negara Selatan Global, kata Wu Yuefei, Naib Pengerusi dan Pengurus Besar kumpulan tersebut.

Berucap pada Forum Pembiaya Selatan Global 2026, Wu berkata bahawa sebagai jenama yang berakar dalam kelompok teratas industri minuman keras China, Fenjiu bukan sahaja pewaris setia semangat pedagang Shanxi, malah peneroka aktif tadbir urus perusahaan moden dalam era baharu.

Daripada pertanian hijau kepada transformasi digital, daripada akses saluran kepada penciptaan bersama senario, industri minuman keras tidak dapat berkembang tanpa aplikasi inovatif alat kewangan, kata Wu ketika memperkenalkan amalan pemerkasaan semula Fenjiu.

Fenjiu akan terus bekerjasama dengan semua rakan kongsi untuk meneroka amalan inovatif dalam kewangan hijau dan bersama-sama menulis naratif "menukar hijau kepada emas" di Selatan Global, tambah beliau.

Sejarah Fenjiu selama 1,500 tahun telah memberikan keyakinan untuk menghadapi kitaran ekonomi, kata Wu. Fenjiu menggalakkan konsep "modal sabar" dengan menyokong pembinaan keupayaan asas industri, pembangunan jenama serta inovasi teknologi dari perspektif jangka panjang, bagi memastikan kestabilan dan kemajuan dalam menghadapi turun naik kitaran.

Selain itu, Fenjiu telah memperdalam strategi perniagaan "mencipta masa depan bersama pengguna", kata Wu. Melalui transformasi digital dan pintar serta inovasi budaya, syarikat ini sedang membangunkan senario baharu bagi merealisasikan manfaat bersama, hasil yang saling menguntungkan serta kemakmuran bersama dengan pengguna.

Pada masa hadapan, Fenjiu akan bekerjasama rapat dengan rakan global untuk berbincang, membina, berkongsi dan mencapai hasil yang saling menguntungkan, kata Wu. Ia akan memberi tumpuan mendalam kepada bidang seperti kewangan hijau, kerjasama industri dan penciptaan nilai bersama, dengan menukarkan konsensus pembangunan hijau kepada hasil kerjasama dan visi kerjasama industri kepada tindakan yang praktikal.

Forum Pembiaya Selatan Global 2026 telah diadakan di Beijing pada 25 hingga 26 Mac dengan tema "Menerangi Selatan Global", menghimpunkan ketua institusi kewangan, pakar dan pemimpin industri dari dalam dan luar negara untuk bertukar pandangan mengenai pencapaian serta prospek masa depan kerjasama kewangan hijau.

