Xinhua Silk Road: El fabricante chino de baijiu Fenjiu continuará como puente de comunicación en el Sur Global

-Xinhua Silk Road: El fabricante chino de baijiu Fenjiu continuará sirviendo de puente de comunicación y cooperación entre el Sur Global

BEIJING, 18 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El fabricante chino de baijiu, Fenjiu Group, se ha comprometido a seguir sirviendo como puente de comunicación, vínculo para la cooperación y testigo de la amistad entre los países del Sur Global, declaró Wu Yuefei, vicepresidente y director general del grupo.

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En su intervención en el Foro de Financieros del Sur Global 2026, Wu afirmó que Fenjiu, como marca con raíces en la élite de la industria licorera de China, no solo es una fiel heredera del espíritu de los comerciantes de Shanxi, sino también una pionera en la gobernanza empresarial moderna de la nueva era.

Desde la agricultura sostenible hasta la transformación digital, desde el acceso a canales de distribución hasta la creación conjunta de escenarios, la industria licorera no puede desarrollarse sin la aplicación innovadora de herramientas financieras, declaró Wu al presentar la revitalización de Fenjiu.

Fenjiu seguirá colaborando con todos sus socios para explorar prácticas innovadoras en finanzas verdes y construir conjuntamente la historia de la transformación de lo verde en oro en el Sur Global, añadió.

Según Wu, los 1.500 años de historia de Fenjiu le han proporcionado la confianza necesaria para resistir los ciclos económicos. Fenjiu promueve el "capital paciente", apoyando la construcción de capacidades industriales fundamentales, el desarrollo de la marca y la innovación tecnológica con una perspectiva a largo plazo, para así mantenerse estable y progresar en medio de las fluctuaciones cíclicas.

Además, Fenjiu ha impulsado profundamente su estrategia comercial de "cocrear el futuro con los consumidores", afirmó Wu. Mediante la transformación digital e inteligente y la innovación cultural, está creando un nuevo escenario para lograr beneficios mutuos, resultados beneficiosos para todos y prosperidad compartida con los consumidores.

En el futuro, Fenjiu trabajará codo a codo con socios globales para debatir, construir, compartir y lograr resultados mutuamente beneficiosos, afirmó Wu. Profundizará en áreas como las finanzas verdes, la colaboración industrial y la cocreación de valor, transformando el consenso sobre el desarrollo verde en logros de cooperación y la visión de la colaboración industrial en acciones concretas.

El Foro de Financieros del Sur Global 2026 se celebró en Beijing del 25 al 26 de marzo bajo el lema "Iluminando el Sur Global", reuniendo a directores de instituciones financieras, expertos y líderes de la industria nacionales e internacionales para intercambiar puntos de vista sobre los logros y las perspectivas futuras de la cooperación en finanzas verdes.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/350219.html

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