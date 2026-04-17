Xinhua Silk Road : Le fabricant chinois de baijiu Fenjiu continuera à servir de relais de communication et de coopération entre les pays du Sud

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Xinhua Silk Road

Apr 17, 2026, 19:55 ET

PÉKIN, 18 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe chinois Fenjiu, fabricant de baijiu, s'est engagé à continuer à servir de relais pour la communication, de lien pour la coopération et de témoin de l'amitié entre les pays du Sud, a déclaré Wu Yuefei, vice-président et directeur général du groupe.

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S'adressant au 2026 Global South Financiers Forum, M. Wu a déclaré qu'en tant que marque ancrée dans le premier échelon de l'industrie chinoise des spiritueux, Fenjiu n'est pas seulement un fidèle héritier de l'esprit des marchands de Shanxi, mais aussi un explorateur actif de la gouvernance d'entreprise moderne dans la nouvelle ère.

De l'agriculture verte à la transformation numérique, de l'accès aux canaux à la cocréation de scénarios, l'industrie des spiritueux ne peut se développer sans l'application innovante d'outils financiers, a déclaré M. Wu en présentant la pratique de la revitalisation de Fenjiu.

Fenjiu continuera de travailler avec tous les partenaires pour explorer les pratiques innovantes en matière de finance verte et écrire ensemble l'histoire de la « transformation du vert en or » dans les pays du Sud, a-t-il ajouté.

Les 1 500 ans d'histoire de Fenjiu lui ont donné la confiance nécessaire pour résister aux cycles économiques, a déclaré M. Wu. Fenjiu préconise le « capital patient », encourageant la construction de capacités industrielles de base, le développement de la marque et l'innovation technologique dans une perspective à long terme, afin de maintenir la stabilité et de progresser au milieu des fluctuations cycliques.

En outre, Fenjiu a profondément fait progresser sa stratégie commerciale consistant à « cocréer l'avenir avec les consommateurs », a déclaré M. Wu. Grâce à la transformation numérique et intelligente et à l'innovation culturelle, il crée un nouveau scénario pour obtenir des avantages mutuels, des résultats gagnant-gagnant et une prospérité commune avec les consommateurs.

À l'avenir, Fenjiu travaillera main dans la main avec des partenaires mondiaux pour discuter, construire, partager et obtenir des résultats gagnant-gagnant, a déclaré M. Wu. Il approfondira des domaines tels que la finance verte, la collaboration industrielle et la cocréation de valeur, transformant le consensus sur le développement vert en acquis de coopération et la vision de la collaboration industrielle en actions pratiques.

Le 2026 Global South Financiers Forum s'est tenu à Pékin les 25 et 26 mars sur le thème « Illuminating Global South », réunissant des dirigeants d'établissements financiers, des experts et des chefs d'entreprise du pays et de l'étranger pour échanger des points de vue sur les acquis et les perspectives d'avenir de la coopération en matière de finance verte.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/350219.html

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