Xinhua Silk Road: 중국 바이주 제조업체 펀주, 글로벌 사우스 국가 간 소통과 협력의 가교 역할 지속 방침

베이징 2026년 4월 18일 /PRNewswire/ -- 중국 바이주 제조업체 펀주 그룹(Fenjiu Group)의 우웨페이(Wu Yuefei) 부회장 겸 총괄 매니저가 앞으로도 글로벌 사우스(Global South) 국가 간 소통의 가교이자 협력을 위한 유대, 우정의 증인 역할을 지속해 나갈 것이라고 밝혔다.

우 부회장은 2026 글로벌 사우스 금융인 포럼(2026 Global South Financiers Forum)에서 연설을 통해, 중국 주류업계 1군 브랜드에 뿌리를 둔 펀주가 산시성 상인의 정신을 충실히 계승하는 동시에 새로운 시대에 걸맞은 현대적 기업지배구조를 적극적으로 모색하는 기업이라고 말했다.

(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

펀주의 부흥 실천 사례를 소개한 우 부회장은 녹색 농업에서 디지털 전환, 채널 접근성에서 시나리오 공동 창출에 이르기까지 주류 산업의 발전은 금융 도구의 혁신적 활용 없이 이뤄질 수 없다고 강조했다.

이어 펀주는 앞으로도 모든 파트너와 함께 녹색 금융 분야의 혁신적 실천을 모색하고, 글로벌 사우스에서 '녹색을 황금으로 바꾸는(turning green into gold)' 이야기를 함께 써 내려갈 것이라고 덧붙였다.

우 부회장은 펀주의 1500년 역사가 경제 주기를 견뎌낼 수 있는 자신감을 제공해 왔다고 말했다. 펀주는 '인내 자본(patient capital)'을 지향하며, 장기적 관점에서 산업 기반 역량 구축, 브랜드 육성, 기술 혁신을 지원함으로써 경기 순환의 변동 속에서도 안정적으로 전진하고 있다고 설명했다.

또한 그는 펀주가 '소비자와 함께 미래를 공동 창조한다(co-creating the future with consumers)'는 경영 전략을 심도 있게 추진해 왔다고 밝혔다. 디지털 및 지능형 전환과 문화 혁신을 통해 소비자와의 상호 이익, 윈윈(win-win) 결과, 공동 번영을 실현하는 새로운 시나리오를 만들어가고 있다는 설명이다.

우 부회장은 앞으로 펀주가 글로벌 파트너들과 손잡고 함께 논의하고, 구축하고, 공유하며, 윈윈의 성과를 이루어 나갈 것이라고 말했다. 또한 녹색 금융, 산업 협력, 가치 공동 창출 등의 분야를 깊이 있게 개척해 녹색 발전에 대한 공감대를 협력 성과로 전환하고, 산업 협력의 비전을 실질적 행동으로 전환할 것이라고 밝혔다.

'글로벌 사우스를 밝히다(Illuminating Global South)'를 주제로 한 2026 글로벌 사우스 금융인 포럼은 3월 25일부터 26일까지 베이징에서 개최됐으며, 국내외 금융기관 수장과 전문가, 업계 리더들이 한자리에 모여 녹색 금융 협력의 성과와 미래 전망에 대해 의견을 교환했다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/350219.html

SOURCE Xinhua Silk Road