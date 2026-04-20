新華絲路：寧波見證中國從「製造」邁向「智造」

目前，寧波傳統產業占工業比重約55%，與全國產業結構基本持平；工業門類極為齊全，涵蓋中國41個工業大類中的36個；製造業企業中民營企業占比超90%，同時也有大型國資企業參與佈局。

這些特質讓寧波成為洞察中國製造業轉型的典型縮影。

「轉型」二字恰如其分。近年來，寧波持續推動製造業升級，依托數字工具、工業互聯網平台與人工智能技術，讓生產更智能、更高效、更精準。

今年以來，這一進程進一步提速。2026年前兩個月，寧波規模以上工業增加值同比增長9.3%，較2025年全年增速提升4個百分點；全市36個大類行業中，27個實現增長，汽車製造、計算機通信、通用設備製造等行業增加值均實現大幅提升。

但更具代表性的變化，並非亮眼的宏觀數據，而是發生在車間一線的深刻變革。

在寧波普智未來機器人有限公司的互動展示區，人形機器人隨音樂舞動，輪式機器人在超市貨架間精準碼貨。觸覺傳感器、機械臂姿態、視頻畫面產生的海量數據均回傳用於模型訓練。

均勝集團副總裁、具身智能事業部董事長周興宥表示，寧波的核心優勢在於擁有海量真實工業應用場景。均勝集團是深度全球化的智能製造企業，業務範圍從汽車系統延伸至具身智能機器人領域。

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SOURCE 新華絲路