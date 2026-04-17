Xinhua Silk Road: 닝보, 그리고 제조에서 스마트 제조로 중국의 변화

베이징, 2026년 4월 17일 /PRNewswire/ -- 중국 동부 해안선을 따라 자리한 저장성의 닝보-저우산항(Ningbo-Zhoushan Port)은 거의 쉴 틈이 없다. 선박들은 24시간 내내 드나들고, 내륙의 공장 역시 이와 비슷한 리듬으로 가동된다.

이 같은 조합은 닝보가 중국 산업 지형에서 차지하는 중요한 역할을 설명해 준다. 닝보는 단순한 주요 항구일 뿐만 아니라, 중국에서 가장 중요한 제조 중심지 중 하나다.

A technician debugs a humanoid robot at a company in Ningbo, east China's Zhejiang Province, March 26, 2026. (Xinhua/Huang Zongzhi)

이곳에서는 전통 산업이 여전히 산업 기반의 약 55%를 차지하며, 이는 국가적인 구조와 대체로 유사하다. 닝보의 산업 범위 또한 매우 넓어, 중국의 41개 주요 산업 분야 중 36개를 포괄한다. 대형 국유 배경 기업들도 여전히 중요한 축을 이루고 있으나, 제조업체의 90% 이상은 민간 기업이다.

이러한 특징들은 닝보를 중국 제조업 전환 과정을 보여주는 소우주처럼 만들어 준다.

'전환'이라는 표현은 확실히 적절하다. 최근 몇 년간 닝보는 디지털 도구, 산업 인터넷 플랫폼, 인공지능을 활용해 생산을 더욱 스마트하고 효율적이며 정밀하게 만드는 방향으로 제조 기반을 꾸준히 고도화해왔다.

올해 들어 그 속도는 더 빨라졌다. 2026년의 첫 두 달 동안 닝보의 규모 이상 산업 기업 부가가치 생산은 전년 동기 대비 9.3% 증가해, 2025년 연간 증가율보다 4%포인트 높았다. 도시 내 36개 주요 산업 가운데 27개 산업이 성장했으며, 자동차 제조, 컴퓨터 및 통신 장비, 일반 장비 제조 분야는 이 기간 동안 모두 강한 성장세를 보였다.

그러나 보다 주목할 점은 주요 지표 숫자가 아니라, 공장 현장에서 진행되고 있는 변화에 있다.

닝보 푸즈 퓨처 로보틱스(Ningbo Puzhi Future Robotics Co., Ltd.)가 운영하는 대화형 전시 공간에서는 휴머노이드 로봇이 음악에 맞춰 움직이고, 바퀴 달린 기계가 슈퍼마켓 진열대에 물건을 쌓는다. 촉각 센서, 로봇 팔의 움직임, 영상 데이터 등에서 생성된 데이터는 다시 모델 학습에 활용된다.

자동차 시스템부터 체화 지능 로봇에 이르기까지 다양한 사업을 전개하는 글로벌 스마트 제조 기업 조이슨 홀딩(Joyson Holding Co., Ltd.)의 부사장이자 체화 지능 사업 부문 회장인 저우 싱요우(Zhou Xingyou)는 닝보의 강점으로 풍부한 실제 산업 적용 시나리오를 꼽았다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/350168.html

SOURCE Xinhua Silk Road