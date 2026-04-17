Xinhua Silk Road: Ningbo y la transición de China de fabricar cosas a hacerlas más inteligentes

BEIJING, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En la costa este de China, el puerto de Ningbo-Zhoushan, en la provincia de Zhejiang, rara vez está tranquilo. Los barcos entran y salen las 24 horas del día, y tierra adentro, las fábricas mantienen un ritmo similar.

Esta combinación ayuda a explicar el papel destacado de Ningbo en el panorama industrial de China. No es solo un puerto importante, sino también uno de los centros manufactureros más importantes del país.

A technician debugs a humanoid robot at a company in Ningbo, east China's Zhejiang Province, March 26, 2026. (Xinhua/Huang Zongzhi)

Aquí, las industrias tradicionales aún representan alrededor del 55 por ciento de su base industrial, en línea con la estructura nacional. Su alcance industrial es sorprendentemente amplio, abarcando 36 de las 41 principales categorías industriales de China. Más del 90 por ciento de sus fabricantes son de propiedad privada, aunque las grandes empresas respaldadas por el Estado también forman parte del panorama.

Todas estas características convierten a Ningbo en un microcosmos revelador del sector manufacturero de China en transición.

"Transición" es sin duda la palabra adecuada. En los últimos años, la ciudad ha modernizado progresivamente su base manufacturera, utilizando herramientas digitales, plataformas de internet industrial e inteligencia artificial para lograr una producción más inteligente, eficiente y precisa.

El ritmo se ha acelerado este año. En los dos primeros meses de 2026, la producción industrial de valor añadido de las empresas de tamaño superior al establecido en Ningbo aumentó un 9,3 % interanual, cuatro puntos porcentuales más rápido que la tasa anual de 2025. De las 36 principales industrias de la ciudad, 27 se expandieron. La producción en la fabricación de automóviles, equipos informáticos y de comunicaciones, así como en la fabricación de equipos en general, registró un fuerte crecimiento durante este período.

Sin embargo, la historia más reveladora no reside en las cifras principales, sino en los cambios que se están produciendo en la planta de producción.

En un área de exhibición interactiva gestionada por Ningbo Puzhi Future Robotics Co., Ltd., robots humanoides se balancean al ritmo de la música mientras máquinas con ruedas apilan productos en los estantes de un supermercado. Los datos recopilados por los sensores táctiles, los movimientos de los brazos robóticos y las grabaciones de vídeo se utilizan posteriormente para el entrenamiento del modelo.

Para Zhou Xingyou, presidente del negocio de inteligencia incorporada y vicepresidente de Joyson Holding Co., Ltd., una empresa de fabricación inteligente con orientación global cuyas operaciones abarcan desde sistemas automotrices hasta robótica de inteligencia incorporada, la ventaja de Ningbo reside en su abundancia de escenarios industriales del mundo real.

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