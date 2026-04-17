Xinhua Silk Road : Ningbo et la transition de la Chine de la fabrication d'objets à la fabrication d'objets plus intelligents

PÉKIN, 17 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le long de la côte orientale de la Chine, le port de Ningbo-Zhoushan, dans la province de Zhejiang, est rarement calme. Les navires vont et viennent 24 heures sur 24 et, à l'intérieur des terres, les usines fonctionnent selon un rythme similaire.

Ce contexte explique en partie le rôle prépondérant de Ningbo dans le paysage industriel chinois. La ville n'est pas seulement d'un grand port, mais aussi l'un des principaux centres de production du pays.

A technician debugs a humanoid robot at a company in Ningbo, east China's Zhejiang Province, March 26, 2026. (Xinhua/Huang Zongzhi)

Les industries traditionnelles y représentent encore environ 55 % de la base industrielle, ce qui correspond à peu près à la structure nationale. Sa présence industrielle est étonnamment large, puisqu'elle concerne 36 des 41 principales catégories industrielles de la Chine. Plus de 90 % de ses fabricants sont des entreprises privées, même si de grandes entreprises soutenues par l'État sont également présentes.

Toutes ces caractéristiques font de Ningbo un microcosme révélateur du secteur manufacturier chinois en pleine mutation.

Le terme « mutation » est certainement le plus approprié. Ces dernières années, la ville a constamment amélioré sa base manufacturière, en utilisant des outils numériques, des plateformes internet industrielles et l'IA afin de rendre la production plus intelligente, plus efficace et plus précise.

Le rythme s'est accéléré cette année. Au cours des deux premiers mois de 2026, la valeur ajoutée de la production industrielle des entreprises de taille supérieure à Ningbo a augmenté de 9,3 % en glissement annuel, soit 4 points de pourcentage de plus que le taux annuel de 2025. Sur les 36 principales industries de la ville, 27 se sont agrandies. La production dans les secteurs de la construction automobile, des ordinateurs et des équipements de communication, ainsi que de la fabrication d'équipements généraux, a enregistré une croissance importante au cours de cette période.

Pourtant, les chiffres ne sont pas ce qui est le plus révélateur, il s'agit plutôt des changements en cours dans les usines.

Dans une zone d'exposition interactive gérée par Ningbo Puzhi Future Robotics Co. Ltd, des robots humanoïdes se balancent au son de la musique alors que des machines à roulettes empilent des marchandises dans les rayons des supermarchés. Les flux de données saisis par des capteurs tactiles, des mouvements du bras robotique et des flux vidéo sont ensuite réinjectés dans l'apprentissage du modèle.

Pour Zhou Xingyou, président de l'activité « intelligence incarnée » et vice-président de Joyson Holding Co. Ltd, une entreprise de fabrication intelligente à vocation mondiale dont les activités vont des systèmes automobiles à la robotique à intelligence incarnée, l'avantage de Ningbo réside dans l'abondance de scénarios industriels réels.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/350168.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2958978/photo.jpg