Xinhua Silk Road: Ningbo dan Peralihan China daripada Pengeluaran kepada Pembuatan Pintar

BEIJING, 17 April 2026 /PRNewswire/ -- Di sepanjang pesisir timur China, Pelabuhan Ningbo-Zhoushan di Wilayah Zhejiang hampir tidak pernah sunyi. Kapal keluar masuk tanpa henti sepanjang masa, manakala di kawasan pedalaman, lantai kilang beroperasi dengan rentak yang sama.

Gabungan ini membantu menjelaskan peranan penting Ningbo dalam landskap perindustrian China. Ia bukan sahaja sebuah pelabuhan utama, malah juga salah satu hab pembuatan terpenting di negara tersebut.

A technician debugs a humanoid robot at a company in Ningbo, east China's Zhejiang Province, March 26, 2026. (Xinhua/Huang Zongzhi)

Di sini, industri tradisional masih menyumbang kira-kira 55 peratus daripada asas industrinya, sejajar secara umum dengan struktur nasional. Skop industrinya juga sangat luas, merangkumi 36 daripada 41 kategori industri utama China. Lebih daripada 90 peratus pengilang dimiliki oleh sektor swasta, walaupun syarikat besar yang disokong kerajaan masih memainkan peranan.

Semua ciri ini menjadikan Ningbo sebagai gambaran mikro yang jelas terhadap sektor pembuatan China yang sedang mengalami peralihan.

"Peralihan" sememangnya istilah yang tepat. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, bandar ini secara beransur-ansur menaik taraf asas pembuatannya dengan memanfaatkan alat digital, platform internet industri dan kecerdasan buatan (AI) untuk menjadikan pengeluaran lebih pintar, lebih cekap dan lebih tepat.

Kadar perubahan ini semakin pantas pada tahun ini. Dalam dua bulan pertama 2026, nilai tambah output industri bagi perusahaan bersaiz tertentu di Ningbo meningkat 9.3 peratus tahun ke tahun, iaitu 4 mata peratusan lebih tinggi berbanding kadar keseluruhan tahun 2025. Daripada 36 industri utama bandar ini, sebanyak 27 mencatatkan pertumbuhan. Output dalam pembuatan automotif, komputer dan peralatan komunikasi, serta pembuatan peralatan am, semuanya menunjukkan pertumbuhan kukuh dalam tempoh ini.

Namun, gambaran sebenar bukan hanya terletak pada angka utama, tetapi pada perubahan yang sedang berlaku di lantai kilang.

Di sebuah kawasan paparan interaktif yang dikendalikan oleh Ningbo Puzhi Future Robotics Co., Ltd., robot humanoid bergerak mengikut irama muzik, manakala mesin beroda menyusun barangan di rak pasar raya. Aliran data daripada sensor sentuhan, pergerakan lengan robotik dan rakaman video kemudiannya disalurkan semula ke dalam latihan model.

Bagi Zhou Xingyou, Pengerusi perniagaan kecerdasan terkandung dan Naib Presiden Joyson Holding Co., Ltd., sebuah syarikat pembuatan pintar berorientasikan global yang beroperasi dalam bidang sistem automotif hingga robotik kecerdasan terkandung, kelebihan Ningbo terletak pada kelimpahan senario industri dunia sebenar.

