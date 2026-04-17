Xinhua Silk Road: การเปลี่ยนของหนิงปัวและจีนจากการผลิตสิ่งของสู่การผลิตอัจฉริยะ
17 Apr, 2026, 15:24 CST
ปักกิ่ง, 17 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- ท่าเรือหนิงปัว-โจวซานในมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลตะวันออกของจีน แทบจะไม่เคยเงียบเหงาเลย เรือเข้าออกตลอด 24 ชั่วโมง และในพื้นที่ตอนใน โรงงานต่าง ๆ ก็ดำเนินไปในจังหวะทำนองเดียวกัน
การผสมผสานนี้ช่วยอธิบายบทบาทที่น่าจับตามองของเมืองหนิงปัวในภูมิทัศน์อุตสาหกรรมของจีน เพราะที่นี่ไม่ใช่แค่ท่าเรือสำคัญเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญที่สุดของประเทศอีกด้วย
ที่เมืองนี้อุตสาหกรรมดั้งเดิมยังคงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 55 ของฐานอุตสาหกรรม ซึ่งใกล้เคียงกับโครงสร้างระดับชาติ ขอบเขตอุตสาหกรรมที่นี่กว้างขวางจนน่าทึ่ง ครอบคลุม 36 จาก 41 ประเภทอุตสาหกรรมหลักของจีน โดยผู้ผลิตร้อยละกว่า 90 เป็นของเอกชน แม้ว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมอยู่
คุณลักษณะทั้งหมดเหล่านี้ทำให้หนิงปัวเป็นตัวอย่างย่อส่วนที่เปิดเผยให้เห็นภาคการผลิตของจีนในช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำว่า "การเปลี่ยนผ่าน" นั้นเหมาะสมอย่างยิ่ง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองนี้ได้ยกระดับฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือดิจิทัล แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อทำให้การผลิตอัจฉริยะ มีประสิทธิภาพ และแม่นยำยิ่งขึ้น
ในปีนี้จังหวะได้เร่งเร็วขึ้น ช่วงสองเดือนแรกของปี 2569 มูลค่าเพิ่มของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในเมืองหนิงปัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเร็วกว่าทั้งปี 2568 ถึงร้อยละ 4 จากอุตสาหกรรมหลัก 36 ประเภทของเมือง มี 27 ประเภทที่ขยายตัว ผลผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร รวมถึงการผลิตอุปกรณ์ทั่วไป ล้วนเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงเวลานี้
ทว่าเรื่องราวที่น่าสนใจกว่านั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขพาดหัวข่าว แต่อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่การผลิต
ในพื้นที่จัดแสดงแบบอินเทอร์แอ็กทีฟที่ดำเนินการโดย Ningbo Puzhi Future Robotics Co., Ltd. หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์จะโยกตัวไปตามจังหวะดนตรี ในขณะที่หุ่นยนต์ติดล้อจัดเรียงสินค้าบนชั้นวางในซูเปอร์มาร์เก็ต ข้อมูลที่หลั่งไหลจากเซ็นเซอร์สัมผัส การเคลื่อนไหวของแขนหุ่นยนต์ และภาพวิดีโอจะถูกส่งกลับเข้าไปเพื่อฝึกแบบจำลอง
สำหรับ Zhou Xingyou ประธานธุรกิจปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ และรองประธาน Joyson Holding Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอัจฉริยะระดับโลกที่มีการดำเนินงานหลากหลายตั้งแต่ระบบยานยนต์ไปจนถึงวิทยาการหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ จุดเด่นของหนิงปัวอยู่ที่สถานการณ์ทางอุตสาหกรรมในโลกแห่งความเป็นจริงที่มีอยู่มากมายล้นเหลือ
ลิงก์ต้นทาง: https://en.imsilkroad.com/p/350168.html
