Xinhua Silk Road: Ningbo und Chinas Wandel von der reinen Produktion hin zur Entwicklung intelligenterer Produkte

PEKING, 18. April 2026 /PRNewswire/ -- An der Ostküste Chinas herrscht im Hafen von Ningbo-Zhoushan in der Provinz Zhejiang so gut wie nie Ruhe. An der Ostküste Chinas herrscht im Hafen von Ningbo-Zhoushan in der Provinz Zhejiang so gut wie nie Ruhe.

Diese Kombination trägt dazu bei, die herausragende Rolle von Ningbo in der chinesischen Industrielandschaft zu erklären. Er ist nicht nur ein bedeutender Hafen, sondern auch eines der wichtigsten Industriezentren des Landes.

A technician debugs a humanoid robot at a company in Ningbo, east China's Zhejiang Province, March 26, 2026. (Xinhua/Huang Zongzhi)

Hier machen traditionelle Industriezweige nach wie vor etwa 55 Prozent der industriellen Basis aus, was in etwa der nationalen Struktur entspricht. Das industrielle Spektrum ist bemerkenswert breit und umfasst 36 der 41 wichtigsten Industriezweige Chinas. Mehr als 90 Prozent der Hersteller befinden sich in Privatbesitz, doch auch große staatlich unterstützte Unternehmen spielen nach wie vor eine Rolle.

All diese Merkmale machen Ningbo zu einem aufschlussreichen Mikrokosmos des chinesischen Fertigungssektors im Wandel.

„Übergang" ist sicherlich das richtige Wort. In den letzten Jahren hat die Stadt ihre Produktionsbasis kontinuierlich modernisiert und nutzt digitale Werkzeuge, industrielle Internetplattformen und künstliche Intelligenz, um die Produktion intelligenter, effizienter und präziser zu gestalten.

Das Tempo hat sich in diesem Jahr beschleunigt. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2026 stieg die industrielle Wertschöpfung der Unternehmen ab einer bestimmten Größe in Ningbo im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,3 Prozent und lag damit 4 Prozentpunkte über der Wachstumsrate des Gesamtjahres 2025. Von den 36 wichtigsten Wirtschaftszweigen der Stadt verzeichneten 27 ein Wachstum. Die Produktion in den Bereichen Automobilbau, Computer und Kommunikationstechnik sowie im allgemeinen Maschinenbau verzeichnete in diesem Zeitraum ein starkes Wachstum.

Die aufschlussreichere Geschichte liegt jedoch nicht in den Schlagzeilen, sondern in den Veränderungen, die sich in den Fabrikhallen vollziehen.

In einem interaktiven Ausstellungsbereich der Ningbo Puzhi Future Robotics Co., Ltd. wiegen sich humanoide Roboter zur Musik, während Roboter auf Rädern Waren in Supermarktregale stapeln. Datenströme von Berührungssensoren, Bewegungen von Roboterarmen und Videodaten werden anschließend wieder in das Modelltraining eingespeist.

Für Zhou Xingyou, Chairman des Geschäftsbereichs „Embodied Intelligence" und Vice President der Joyson Holding Co., Ltd. – einem global ausgerichteten Unternehmen für intelligente Fertigung, dessen Tätigkeitsfeld von Automobilsystemen bis hin zur Robotik mit eingebetteter Intelligenz reicht –, liegt der Vorteil von Ningbo in der Fülle an realen industriellen Anwendungsszenarien.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/350168.html

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