Xinhua Silk Road：寧波と中国の「ものづくり」から「スマートなものづくり」への移行

中国北京, 2026年4月17日 /PRNewswire/ -- 中国東部の沿岸沿い、浙江省の寧波＝舟山港は、ほとんど静かな時がありません。船は24時間体制で行き来し、内陸部の工場現場も同じようなリズムを保っています。

この組み合わせは、寧波が中国の産業界で重要な役割を果たしていることを説明するのに役立ちます。寧波は主要な港であるだけでなく、中国で最も重要な製造拠点の一つでもあります。

A technician debugs a humanoid robot at a company in Ningbo, east China's Zhejiang Province, March 26, 2026. (Xinhua/Huang Zongzhi)

ここでは、伝統産業が依然として産業基盤の約55％を占めており、これはほぼ全国の構造と一致しています。その産業範囲は驚くほど広く、中国の41の主要産業カテゴリーのうち36に及んでいます。製造業者の90％以上は民間企業ですが、大規模な国営企業も依然として存在しています。

これらすべての特徴から、寧波は移行期にある中国の製造業の縮図であることがわかります。

「移行」という言葉は確かに正しいと言えます。近年、寧波市はデジタルツール、産業用インターネットプラットフォーム、AIを活用し、生産をよりスマートに、より効率的に、より精密にすることで、製造基盤を着実にアップグレードしてきました。

今年はそのペースが加速しています。2026年1月から2月にかけて、寧波市の指定規模以上の企業の工業付加価値生産高は前年比9.3％増加し、2025年通年の成長率を4ポイント上回りました。市内の主要36産業のうち、27産業が拡大しました。この期間中、自動車製造、コンピューター・通信機器、および一般機器製造の生産高はいずれも力強い成長を示しました。

しかし、より示唆に富むのは、見出しの数字そのものではなく、工場の現場で展開されている変化です。

Ningbo Puzhi Future Robotics Co., Ltd. が運営するインタラクティブな展示エリアでは、人型ロボットが音楽に合わせて揺れ、車輪付きの機械がスーパーマーケットの棚に商品を積み上げています。タッチセンサー、ロボットアームの動き、ビデオ映像からのデータストリームは、その後モデルの訓練にフィードバックされます。

自動車システムから具身知能ロボットまで幅広い事業を展開するグローバル志向のスマート製造企業、Joyson Holding Co., Ltd.。その副社長であり、具身知能事業の会長でもある Zhou Xingyou 氏は、寧波の強みについて「実社会の産業シナリオが豊富な点にある」と述べています。

原文リンク：https://en.imsilkroad.com/p/350168.html

SOURCE Xinhua Silk Road