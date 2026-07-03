Xinhua Silk Road: สัมผัสไออุ่นแห่งเส้นทางสายไหม ร่วมค้นพบวิถีชีวิตประจำวันอันเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาของจีน: ผ่านเส้นทางการขนส่งสินค้าของ China Railway Express (คาซัคสถาน) • พร้อมกับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
News provided byXinhua Silk Road
03 Jul, 2026, 21:07 CST
ปักกิ่ง 3 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ — การเดินทางครั้งนี้เป็นทั้งการร่วมเป็นสักขีพยาน การสร้างความเข้าใจ และการสานสัมพันธ์ ซึ่งได้แสดงให้เราเห็นว่า เมื่อขบวนสินค้าเคลื่อนตัวไปถึงจุดหมายปลายทาง เรื่องราวระหว่างผู้คนกลับเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น เพราะในขณะที่ Alisher Rakhat ได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนที่เขาได้เดินทางผ่านมา เมื่อ Bulat Mukanov ได้นำความเชื่อมั่นในความร่วมมืออัน "มีค่าดั่งทองคำ" กลับมาสู่รั้วมหาวิทยาลัยของเขา และเมื่อ Serik Korzhumbayev ได้แบ่งปันสิ่งที่เขาได้พบเห็นและได้ยินเกี่ยวกับรถไฟ China Railway Express ให้ผู้คนได้รับรู้เป็นวงกว้าง การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นความจริงที่สามารถมองเห็น สัมผัส และรู้สึกได้ นี่คือมิตรภาพที่มีทั้งไออุ่น มีใบหน้า มีเสียงขานรับ และมีอนาคตร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ ประเทศเพื่อนบ้านจึงกลับกลายเป็นเพื่อนแท้ที่ไว้ใจได้ ดินแดนอันห่างไกลกลับขยับเข้ามาใกล้ชิดติดตรึงใจ พร้อมร่วมแบ่งปันโชคชะตาและอนาคตที่ผูกพันกันไว้ด้วยสายน้ำและขุนเขา
ลิงก์ต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/351128.html
SOURCE Xinhua Silk Road
Share this article