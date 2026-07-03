Xinhua Silk Road: Die Wärme der Seidenstraße spüren, das lebendige Alltagsleben Chinas entdecken: Sendungsverfolgung ür den China Railway Express (Kasachstan) • Zum kulturellen Austausch

News provided by

Xinhua Silk Road

Jul 03, 2026, 14:20 ET

BEIJING, 3. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Diese Reise des Miterlebens, Verstehens und Verbindens hat uns gezeigt: Wenn die Fracht ihren Bestimmungsort erreicht, hat die Geschichte zwischen den Menschen gerade erst begonnen. Wenn Alisher Rakhat das China, durch das er gereist ist, in Geschichten verwandelt, wenn Bulat Mukanov die Überzeugung, dass Zusammenarbeit „so wertvoll wie Gold" ist, an seinen Campus zurückbringt, und wenn Serik Korzhumbayev das, was er über den China Railway Express gesehen und gehört hat, mit mehr Menschen teilt, wird der kulturelle Austausch zu einer Realität, die man sehen, berühren und spüren kann. Er hat Wärme, Gesichter, Stimmen und eine Zukunft. So werden Nachbarn zu vertrauten Freunden, ferne Länder rücken uns ans Herz, wir teilen ein gemeinsames Schicksal, verbunden durch Berge und Flüsse.

Continue Reading

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/351128.html

Video – https://mma.prnewswire.com/media/3003665/China_Railway_Express_Cargo_Trace.mp4

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Xinhua Silk Road : s'imprégner de la chaleur de la Route de la Soie pour découvrir la vie quotidienne intense de la Chine : China Railway Express Cargo Trace (Kazakhstan) • À propos des échanges culturels

Xinhua Silk Road : s'imprégner de la chaleur de la Route de la Soie pour découvrir la vie quotidienne intense de la Chine : China Railway Express Cargo Trace (Kazakhstan) • À propos des échanges culturels

Ce parcours, fait d'observation, de compréhension et de liens, nous a montré que lorsque la marchandise arrive à destination, l'histoire qui unit les ...
Xinhua Silk Road:Sintiendo la calidez de la Ruta de la Seda, descubriendo la vibrante vida cotidiana de China

Xinhua Silk Road:Sintiendo la calidez de la Ruta de la Seda, descubriendo la vibrante vida cotidiana de China

Este viaje de observación, comprensión y conexión nos ha demostrado que, cuando la carga llega a su destino, la historia entre las personas apenas...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Broadcast Tech

Broadcast Tech

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics