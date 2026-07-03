Xinhua Silk Road: Die Wärme der Seidenstraße spüren, das lebendige Alltagsleben Chinas entdecken: Sendungsverfolgung ür den China Railway Express (Kasachstan) • Zum kulturellen Austausch

BEIJING, 3. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Diese Reise des Miterlebens, Verstehens und Verbindens hat uns gezeigt: Wenn die Fracht ihren Bestimmungsort erreicht, hat die Geschichte zwischen den Menschen gerade erst begonnen. Wenn Alisher Rakhat das China, durch das er gereist ist, in Geschichten verwandelt, wenn Bulat Mukanov die Überzeugung, dass Zusammenarbeit „so wertvoll wie Gold" ist, an seinen Campus zurückbringt, und wenn Serik Korzhumbayev das, was er über den China Railway Express gesehen und gehört hat, mit mehr Menschen teilt, wird der kulturelle Austausch zu einer Realität, die man sehen, berühren und spüren kann. Er hat Wärme, Gesichter, Stimmen und eine Zukunft. So werden Nachbarn zu vertrauten Freunden, ferne Länder rücken uns ans Herz, wir teilen ein gemeinsames Schicksal, verbunden durch Berge und Flüsse.

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