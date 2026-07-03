Xinhua Silk Road : s'imprégner de la chaleur de la Route de la Soie pour découvrir la vie quotidienne intense de la Chine : China Railway Express Cargo Trace (Kazakhstan) • À propos des échanges culturels

PÉKIN, 3 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Ce parcours, fait d'observation, de compréhension et de liens, nous a montré que lorsque la marchandise arrive à destination, l'histoire qui unit les gens ne fait que commencer. Quand Alisher Rakhat transforme la Chine qu'il a parcourue en récits, quand Bulat Mukanov ramène sur son campus la conviction que la coopération est « aussi précieuse que l'or », et quand Serik Korzhumbayev partage avec les gens ce qu'il a vu et entendu au sujet du China Railway Express, l'échange culturel devient alors une réalité que l'on peut voir, toucher et ressentir. Il y a de la chaleur, des visages, des voix et un avenir. Ainsi, les voisins deviennent des amis de confiance, les contrées lointaines nous tiennent à cœur, partageant un destin commun, reliées par les montagnes et les rivières.

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