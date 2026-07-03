Xinhua Silk Road: Merasai Kehangatan Laluan Sutera, Menemui Kehidupan Harian China yang Dinamik: Jejak Kargo China Railway Express (Kazakhstan) • Pertukaran Budaya

BEIJING, 3 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Perjalanan yang menyaksikan sendiri, memahami dan menjalin hubungan ini telah menunjukkan kepada kita bahawa apabila kargo tiba di destinasinya, kisah antara manusia sebenarnya baru sahaja bermula. Apabila Alisher Rakhat mengubah pengalaman pengembaraannya di China menjadi kisah-kisah yang dikongsikan, apabila Bulat Mukanov membawa pulang ke kampusnya keyakinan bahawa kerjasama itu "berharga seperti emas", dan apabila Serik Korzhumbayev berkongsi apa yang telah dilihat dan didengarinya mengenai China Railway Express dengan lebih ramai orang, maka pertukaran budaya menjadi satu realiti yang boleh dilihat, disentuh dan dirasai. Pertukaran budaya mempunyai kehangatan, wajah, suara dan masa depan. Justeru, negara-negara berjiran menjadi sahabat yang dipercayai, wilayah yang jauh menjadi dekat di hati kita, berkongsi satu masa depan bersama, yang dihubungkan oleh gunung-ganang dan sungai.

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Pautan asal: https://en.imsilkroad.com/p/351128.html

SOURCE Xinhua Silk Road