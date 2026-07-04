Xinhua Silk Road: 실크로드의 온기를 느끼고 중국의 생동감 넘치는 일상을 발견하다: 중국철도익스프레스 화물 추적(카자흐스탄) • 문화 교류에 대하여

베이징 2026년 7월 4일 /PRNewswire/ -- 목격하고, 이해하고, 연결하는 이번 여정은 화물이 목적지에 도착할 때 사람과 사람 사이의 이야기가 비로소 시작된다는 것을 보여주었다. 알리셰르 라하트(Alisher Rakhat)가 자신이 여행한 중국을 이야기로 풀어낼 때, 불라트 무카노프(Bulat Mukanov)가 협력이 '황금처럼 귀중하다'는 믿음을 캠퍼스로 가져갈 때, 그리고 세리크 코르줌바예프(Serik Korzhumbayev)가 중국철도익스프레스(China Railway Express)에서 보고 들은 것을 더 많은 사람과 나눌 때, 문화 교류는 눈으로 보고, 손으로 만지고, 마음으로 느낄 수 있는 현실이 된다. 그것에는 온기와 얼굴, 목소리와 미래가 있다. 그리하여 이웃은 신뢰하는 친구가 되고, 먼 땅은 마음 가까이에 다가오며, 산과 강으로 이어져 공동의 운명을 공유하게 된다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/351128.html

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SOURCE Xinhua Silk Road