Xinhua Silk Road:Sintiendo la calidez de la Ruta de la Seda, descubriendo la vibrante vida cotidiana de China

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Xinhua Silk Road

Jul 03, 2026, 11:39 ET

Xinhua Silk Road: Sintiendo la calidez de la Ruta de la Seda, descubriendo la vibrante vida cotidiana de China: Ruta de carga del Ferrocarril Expreso de China (Kazajstán) • Sobre el intercambio cultural

PEKÍN, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Este viaje de observación, comprensión y conexión nos ha demostrado que, cuando la carga llega a su destino, la historia entre las personas apenas comienza. Cuando Alisher Rakhat transforma la China que ha recorrido en relatos, cuando Bulat Mukanov lleva de vuelta a su campus la convicción de que la cooperación es "tan valiosa como el oro", y cuando Serik Korzhumbayev comparte con más personas lo que ha visto y oído del China Railway Express, el intercambio cultural se convierte en una realidad tangible. Cuenta con calidez, rostros, voces y un futuro. Es por ello que los vecinos se convierten en amigos de confianza, las tierras lejanas se acercan a nuestros corazones, compartiendo un destino común, unidos por montañas y ríos.

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Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/351128.html

Video - https://mma.prnewswire.com/media/3003665/China_Railway_Express_Cargo_Trace.mp4

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