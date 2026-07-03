Xinhua Silk Road：シルクロードの温もりを感じ、中国の活気あふれる日常を発見する：中欧班列の貨物追跡（カザフスタン）• 文化交流について

北京、2026年7月4日 /PRNewswire/ -- この「目撃し、理解し、つながる」という旅は、貨物が目的地に到達したとき、人々の間の物語はまだ始まったばかりであることを私たちに示してくれました。Alisher Rakhat氏が旅した中国を物語に紡ぎ、Bulat Mukanov氏が協力は「金のように貴重」であるという信念をキャンパスに持ち帰り、Serik Korzhumbayev氏が中欧班列（China Railway Express）で目にしたことや耳にしたことをより多くの人々と共有するとき、文化交流は、目に見え、触れられ、感じられる現実のものとなります。そこには温もりがあり、人々の顔や声があり、そして未来があります。したがって、隣人は信頼できる友人となり、遠く離れた土地も私たちの心に身近なものとなり、山や川で結ばれて共通の運命を分かち合うようになるのです。

原文リンク：https://en.imsilkroad.com/p/351128.html

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SOURCE Xinhua Silk Road