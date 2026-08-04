이리 그룹, 2026 세계 낙농업 콘퍼런스에서 지속 가능한 전 세계 낙농 생태계를 위한 혁신과 협력 주도

후허하오터, 중국 2026년 8월 4일 /PRNewswire/ -- 2026 세계 낙농업 콘퍼런스(World Dairy Industry Conference)가 8월 1일 중국 내몽골 후허하오터에서 정식으로 개막했다. 이리 그룹(Yili Group)이 주최한 이번 콘퍼런스는 기술 주도, 파트너십 지향, 지속 가능한 글로벌 낙농 생태계 공동 구축(Technology-driven, Partnership Oriented, Co-building a Sustainable Global Dairy Ecosystem)을 주제로 진행됐다. 이 권위 있는 행사에는 국제 산업 협회의 리더들과 저명한 학자, 그리고 전 세계 낙농 가치사슬 전반에서 활약하는 최고 경영진들이 모였다.

후허하오터, 정식으로 세계 낙농의 수도로 선정

IUFoST officially awards Hohhot the title of World Dairy Capital Pan Gang, Chairman and President of Yili Group, delivers a keynote speech

개막식에서 국제식품과학기술연맹(International Union of Food Science and Technology, IUFoST)은 후허하오터에 세계 낙농의 수도(World Dairy Capital) 명판과 기념패를 정식으로 전달했다.

IUFoST의 파비니 치나초티(Pavinee Chinachoti) 박사 총회장은 축사에서 이번 선정이 낙농산업을 발전시키기 위해 이 도시가 기울여온 지속적인 노력을 인정하는 것이라고 강조했다. 이어 이번 영예는 이리 그룹과 같은 선도적인 기업들이 세계 건강식품 산업을 한 단계 더 끌어올리고 기술적 리더십과 공동 성공을 기반으로 한 미래를 가속화하는 데 영감을 불어넣기 위한 것이라고 덧붙였다.

공유 가치와 상생의 조화를 향한 노력

이번 행사에서 이리 그룹의 판강(Pan Gang) 회장 겸 대표이사는 공유 가치, 상생의 조화, 새로운 글로벌 낙농 생태계 구축(Shared Value, Mutual Harmony, Building a New Global Dairy Ecosystem)이라는 제목으로 기조연설을 진행했다.

판강 회장은 급격한 기술 변화와 공급망 재편부터 기후 변화 및 진화하는 소비자 수요에 이르기까지 전 세계가 마주한 다양한 과제들을 짚으며 이리 그룹의 전략적 비전을 제시했다. 그는 한 잔의 우유가 지닌 사명은 단순히 생명에 영양분을 공급하는 것을 넘어 전 세계가 함께 나누는 건강(World Integrally Sharing Health)을 실현하는 것이라고 강조했다. 업계의 변화 속에서 그는 모든 파트너들이 함께 손을 맞잡고 공유 가치와 상생의 조화라는 새로운 길을 개척할 것을 촉구하며 글로벌 낙농산업에 대한 중국의 해답을 제시했다.

판강 회장은 진정한 혁신은 결코 하나의 섬이 아니라 하나의 대륙 전체라고 언급하며, 이리 그룹이 전 세계 낙농 분야의 지혜를 모아 강력한 혁신 네트워크를 구축하고 있다고 강조했다. 디지털 전환에 대해서는 디지털 지능화를 홀로 이뤄내는 연주가 아니라 전체 가치사슬이 함께 만들어내는 하나의 교향곡이라고 설명했다. 이를 위해 이리 그룹은 현재 수직 및 수평 통합을 추진해 전체 가치사슬을 아우르는 디지털 지능형 생태계를 구축하고 있다. 그는 마지막으로 전 세계 파트너들에게 상생의 조화라는 정신으로 공유가치를 향한 여정에 함께 나서, 낙농산업의 역량을 모아 인류 건강의 토대를 강화하고 전 세계의 복지를 증진할 것을 제안했다.

획기적인 혁신 성과 공개

이번 개막식에서는 또한 중국(글로벌) 낙농 데이터 인텔리전트 허브(China (Global) Dairy Data Intelligent Hub)와 글로벌 낙농 고품질 데이터셋 팩토리(Global Dairy High-Quality Datasets Factory)의 정식 출범이 함께 진행됐다.

이와 더불어 중국국가낙농기술혁신센터(China National Technology Innovation Center for Dairy, NTICD)는 2026년 10대 혁신 성과(Top 10 Innovation Achievements of 2026)를 공개했다. 이는 젖소 육종, 사료 절감 및 대체 기술, 모유 연구를 위한 프로바이오틱스 균주, 락토페린의 대규모 생산, 지능형 종단간 검사 시스템, 고품질 포장 재활용 등 핵심 분야를 아우른다. 이러한 첨단 기술들은 글로벌 낙농산업의 고품질 및 지속 가능한 발전을 이끌어가겠다는 확고한 의지를 보여준다.

SOURCE Yili Group