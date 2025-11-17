Vantage sichert sich sieben Nominierungen bei den Finance Magnates Awards 2025

PORT VILA, Vanuatu, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Vantage, der Multi-Asset-Broker, ist stolz darauf, bekannt zu geben, bei den bevorstehenden Finance Magnates Awards 2025 in sieben Kategorien nominiert worden zu sein, um die Innovation und den Einsatz des Brokers für hervorragende Leistungen auf den globalen Märkten zu würdigen.

Bei den Finance Magnates Awards 2025 wurde Vantage in den folgenden Preiskategorien des Vereinigten Königreichs in die engere Wahl gezogen:

Bester Spreads-Broker 2025 (VK)

Bester Partnerprogramm-Broker 2025 (VK)

Vertrauenswürdigster Broker 2025 (VK)

Bester Gesamtbroker 2025 (VK)

Vantage hat zudem Nominierungen in den Kategorien des Vietnam Awards erhalten:

Vertrauenswürdigster Broker 2025 (Vietnam)

Am schnellsten wachsender Broker 2025 (Vietnam)

Bester Gesamtbroker 2025 (Vietnam)

Die Finance Magnates Awards gehören zu den angesehensten Auszeichnungen in der Handelsbranche und würdigen Broker sowie Fintech-Unternehmen, die sich durch Führungsstärke, Leistung und Service auszeichnen.

„Diese Nominierungen spiegeln unser Bestreben wider, unseren Kunden wettbewerbsfähige Handelsbedingungen, innovative Plattformen und hohe Transparenzstandards zu bieten", so Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage. „Wir fühlen uns geehrt, in diesen Preiskategorien anerkannt zu werden und freuen uns darauf, die Messlatte weiter anzuheben.

Die Stimmabgabe für die Finance Magnates Awards 2025 läuft bis zum 29. Oktober 2025. Vantage lädt seine Kundschaft, Partner und die Gemeinschaft ein, sich zu beteiligen und ihre Unterstützung zu zeigen.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, einschließlich Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, die Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet.

Vantage wird von der Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) zugelassen und reguliert. Die Nominierungen, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, spiegeln die Anerkennung der Branche wider und bedeuten keine behördliche Genehmigung für das vom VFSC lizenzierte Unternehmen.

RISIKOHINWEIS: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Sie sollten wirklich sicher sein, alles verstanden zu haben, bevor Sie zu handeln beginnen.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Personen bestimmt, deren Wohnsitz sich in einem Land befindet, in dem die Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstößt. Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Anlage- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.

