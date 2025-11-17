Vantage sikrer seg syv nominasjoner ved Finance Magnates Awards 2025

PORT VILA, Vanuatu, 17. oktober 2025 /PRNewswire/ -- Vantage, megleren med flere aktiva, er stolt av å kunngjøre at de har blitt nominert i syv kategorier ved Finance Magnates Awards 2025, som anerkjenner meglerens innovasjon og engasjement for fortreffelighet på tvers av globale markeder.

Vantage ble nominert til følgende britiske priskategorier ved Finance Magnates Awards 2025:

Beste spreadinvestor 2025 (Storbritannia)

Beste megler for tilknyttede programmer 2025 (Storbritannia)

Mest pålitelige megler 2025 (Storbritannia)

Beste megler totalt sett 2025 (Storbritannia)

Vantage har også blitt nominert i Vietnam-priskategoriene:

Mest pålitelige megler 2025 (Vietnam)

Raskest voksende megler 2025 (Vietnam)

Beste megler totalt sett 2025 (Vietnam)

Finance Magnates Awards er blant de mest respekterte utmerkelsene i investorbransjen, og feirer meglere og fintech-selskaper som viser sterkt lederskap, ytelse og service.

«Disse nominasjonene gjenspeiler vår forpliktelse til å tilby kundene konkurransedyktige investeringsvilkår, innovative plattformer og høye standarder for åpenhet», sa Marc Despallieres, administrerende direktør i Vantage. «Vi er beæret over å bli anerkjent i disse priskategoriene, og vi ser frem til å fortsette å heve standarden.»

Avstemningen til Finance Magnates Awards 2025 åpner 29. oktober 2025. Vantage inviterer sine kunder, partnere og lokalsamfunnet til å delta og vise sin støtte.

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) er en CFD-megler med flere aktiva som tilbyr kunder tilgang til en smidig og kraftig tjeneste for investering med CFD-produkter (kontrakter for differanse), inkludert valuta, råvarer, indekser, aksjer, ETF-er og obligasjoner.

Med 15 års markedserfaring går Vantage lenger enn bare en meglerrolle, og tilbyr en pålitelig investeringsplattform som gir kundene tilgang til investeringsmuligheter.

Vantage er autorisert og regulert av Vanuatu Financial Services Commission (VFSC). Nominasjonene det refereres til i denne pressemeldingen gjenspeiler bransjens anerkjennelse og innebærer ikke myndighetsgodkjenning for den VFSC-lisensierte enheten.

Invester smartere @vantage

RISIKOADVARSEL: CFD er komplekse instrumenter og har høy risiko for å tape penger raskt på grunn av gearing. Sørg for at du forstår risikoene før du investerer.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål og utgjør ikke økonomisk rådgivning, et tilbud eller en oppfordring til å kjøpe finansielle produkter eller tjenester. Innholdet er ikke ment for innbyggere i noen jurisdiksjon der slik distribusjon eller bruk er i strid med lokale lover eller forskrifter. Leserne anbefales å søke uavhengig faglig rådgivning før de tar noen investerings- eller økonomiske beslutninger. Enhver tillit du legger til informasjonen som presenteres, skjer utelukkende på egen risiko.

