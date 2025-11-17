شركة Vantage تحصد سبع ترشيحات في جوائز Finance Magnates Awards لعام 2025

بورت فيلا، فانواتو, 17 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- تفخر شركة Vantage، الوسيط متعدد الأصول، بالإعلان عن ترشيحها في سبع فئات في الحفل القادم لتوزيع جوائز Finance Magnates Awards لعام 2025، تقديرًا لابتكار الشركة الوسيطة والتزامها بالتميز عبر الأسواق العالمية.

في حفل توزيع Finance Magnates Awards لعام 2025 ، تم إدراج Vantage في القائمة المختصرة لفئات الجوائز التالية في المملكة المتحدة:

Vantage Secures Seven Nominations at the Finance Magnates Awards 2025

أفضل وسيط يقدم فروق الأسعار Spreads لعام 2025 (المملكة المتحدة)

أفضل وسيط يقدم برنامج شراكة لعام 2025 (المملكة المتحدة)

الوسيط الأكثر ثقة لعام 2025 (المملكة المتحدة)

أفضل وسيط شامل لعام 2025 (المملكة المتحدة)

كما حصلت Vantage على ترشيحات في فئات جوائز فيتنام:

الوسيط الأكثر ثقة لعام 2025 (فيتنام)

أسرع وسيط نموًا لعام 2025 (فيتنام)

أفضل وسيط شامل لعام 2025 (فيتنام)

تُعد جوائز Finance Magnates Awards من بين أبرز الجوائز وأكثرها تقديراً في قطاع التداول، إذ تحتفي بالوسطاء وشركات التكنولوجيا المالية التي تُظهر الريادة والأداء القوي والخدمات المتميزة.

قال Marc Despallieres ، الرئيس التنفيذي لشركة Vantage : " تعكس هذه الترشيحات التزامنا بتوفير ظروف تداول تنافسية ومنصات مبتكرة وأعلى معايير الشفافية. إن تكريمنا في هذه الفئات من الجوائز يُشرفنا، ويدفعنا لمواصلة رفع المعايير المعتمدة لدينا."

س يبدأ التصويت على جوائز Finance Magnates Awards لعام 2025 في 29 أكتوبر 2025 . وتدعو Vantage عملاءها وشركاءها والمجتمع للمشاركة وإظهار دعمهم.

عملائها وشركائها والمجتمع للمشاركة وإظهار دعمهم.

عن Vantage

Vantage Markets (أو Vantage ) هي وسيط عقود الفروقات ( CFD ) المتعدد الأصول، الذي يقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات عقود الفروقات، بما في ذلك الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات.

وبفضل خبرتها في السوق على مدى 15 عامًا، تتجاوز Vantage دور الوسيط، حيث توفر منصة تداول موثوقًا بها تتيح للعملاء الوصول إلى فرص التداول.

تخضع شركة Vantage لترخيص وتنظيم لجنة الخدمات المالية في Vanuatu Financial Services Commission (VFSC ). تعكس الترشيحات المشار إليها في هذا البيان الصحفي اعتراف الصناعة ولا تعني الموافقة التنظيمية للكيان المرخص من VFSC.

تداول بذكاء أكبر مع ‎ @vantage

تحذير من المخاطر: عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تأكد من فهمك للمخاطر قبل التداول.

إخلاء مسؤولية: تم تقديم هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط، وهي لا تشكل نصيحة مالية أو عرضًا أو طلبًا لأي منتجات أو خدمات مالية. لا يخاطب هذا المحتوى الأشخاص المقيمين في أي نطاق قانوني حيث يكون مثل هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو اللوائح المحلية. وننصح القراء بالحصول على المشورة المهنية المستقلة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية أو مالية. أي اعتماد من جانبك على المعلومات المقدمة يكون على مسؤوليتك الخاصة بشكل كامل.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2785685/Vantage_Secures_Seven_Nominations_Finance_Magnates_Awards_2025.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/5538336/Vantage_Logo.jpg