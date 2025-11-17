Vantage получает семь номинаций на Finance Magnates Awards 2025

ПОРТ-ВИЛА, Вануату, 17 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Vantage, мультиактивный брокер, с гордостью объявляет о том, что он был номинирован в семи категориях на предстоящей премии Finance Magnates Awards 2025, что является признанием инноваций брокера и его стремления к совершенству на мировых рынках.

На конкурсе Finance Magnates Awards 2025 компания Vantage была включена в шорт-лист в следующих категориях Великобритании:

Лучший брокер спредов 2025 (Великобритания)

Лучший брокер партнерской программы 2025 (Великобритания)

Самый надежный брокер 2025 (Великобритания)

Лучший общий брокер 2025 (Великобритания)

Компания Vantage также получила номинации в категориях наград Вьетнама:

Самый надежный брокер 2025 (Вьетнам)

Самый быстрорастущий брокер 2025 (Вьетнам)

Лучший общий брокер 2025 (Вьетнам)

Премия Finance Magnates Awards является одной из самых уважаемых наград в трейдинговой индустрии, отмечая брокеров и финтех-компании, которые демонстрируют сильное лидерство, производительность и сервис.

«Эти номинации отражают наше стремление предоставить клиентам конкурентные торговые условия, инновационные платформы и высокие стандарты прозрачности, — сказал Марк Деспальер (Marc Despallieres), генеральный директор Vantage. — Для нас большая честь быть признанными в этих категориях наград, и мы продолжим поднимать планку».

Голосование за премию Finance Magnates Awards 2025 начинается 29 октября 2025 года. Vantage приглашает своих клиентов, партнеров и сообщество принять участие и продемонстрировать свою поддержку.

О компании Vantage

Vantage Markets (или Vantage) — это CFD-брокер смешанных инвестиций, предлагающий клиентам доступ к быстрому и мощному сервису для торговли CFD-продуктами, включая Forex, сырьевые товары, индексы, акции, ETF и облигации.

Обладая 15-летним опытом работы на рынке, Vantage выходит за рамки роли брокера, предоставляя трейдерам надежную торговую платформу, которая обеспечивает доступ клиентов к возможностям трейдинга.

Компания Vantage уполномочена и регулируется Комиссией по финансовым услугам Вануату (VFSC). Номинации, упомянутые в этом выпуске, отражают признание отрасли и не подразумевают одобрения регулирующих органов для организации, лицензированной VFSC.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: CFD — это сложные инструменты, которые связаны с высоким уровнем риска быстрой потери денег из-за кредитного плеча. Убедитесь, что вы понимаете риски, прежде чем начать торговать.

Отказ от ответственности: Настоящая статья предоставляется только в информационных целях и не является финансовой рекомендацией, предложением или рекламой каких-либо финансовых продуктов или услуг. Этот контент не предназначен для резидентов любой юрисдикции, где распространение или использование такой информации будет противоречить местному законодательству или нормативным актам. Читателям рекомендуется обратиться за независимой профессиональной консультацией, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные или финансовые решения. Любые действия на основании представленной информации вы совершаете исключительно на свой страх и риск.

